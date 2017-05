Baltkrievu grupa " Super Besse " publicējusi jaunu skaņdarbu "Yunost" ("Jaunība") no šī gada rudenī gaidāmā otrā studijas albuma, portālam "Delfi" pavēstīja mūzikas izdevniecības "I Love You Records" pārstāvji.

"Yunost" ir pirmais singls no grupas albuma "La nuit*", kas šoruden nāks klajā Latvijas mūzikas izdevniecības "I Love You Records" apgādā. Ar šo ierakstu grupa turpina sadarbību ar "I Love You", kas 2015. gadā izdeva "Super Besse" debijas albumu "63610*".

"Dziesma, tāpat kā viss albums, stāsta par nakts dzīvi. Mēģinājām atainot izjūtas un skaistumu, kas tiek piedzīvoti šajā diennakts laikā, kurā valda tumsa un mazliet melanholijas," stāsta grupas dalībnieki.

Post punk/coldwave trio "Super Besse" 2013. gadā Baltkrievijas galvaspilsētā Minskā dibināja dziedātājs un ģitārists Maksims Kulša, basģitārists Aleksandrs Siņica un taustiņinstrumentālists Pāvels Mihaļoks. Grupa daudz koncertējusi Baltkrievijā, Baltijas valstīs, Krievijā, Francijā, Somijā, Polijā, Slovēnijā, Vācijā, ar katru uzstāšanos iegūstot arvien jaunus cienītājus.

"Super Besse" vairākkārt spēlējuši Latvijas klubos un festivālos, nākamā tikšanās ar grupu gaidāma 26. maijā festivālā "Under", kas notiks Rīgā, rūpnīcas VEF teritorijā.