Otrais albuma singls ierakstīts latviešu valodā. Kas tāds VCP vesturē līdz šim noticis tikai 2008. gadā, kā rezultātā ir viegli aprēķināt grupas "latvisko" singlu regularitāti – reizi desmit gados. "Ļoti priecājamies par jauno singlu, kas tapis kopā ar vieniem no mūsu mīļākajiem Latvijas hip-hop māksliniekiem un Kristīni," saka grupas vadītājs, ģitārists Elvijs Grafcovs. "Par šādu sadarbību esam runājuši jau kopš 2013. gada, kad kopā ar Edavārdi un ansi uzstājāmies kādā Rīgas naktsklubā. Koncertējot ar Kristīni, uzzinājām, ka arī viņai ļoti patīk abu minēto reperu daiļrade, tādēļ nolēmām, ka noteikti jāsaraksta kopīga dziesma."

Jauno singlu VCP ierakstīja šādā sastāvā: Elvijs Grafcovs (ģitāra), Māris Jēkabsons (tenorsaksofons), Kristaps Lubovs (baritonsaksofons), Laura Rozenberga (trombons), Oskars Ozoliņš (trompete), Māris Vitkus (taustiņinstrumenti), Andris Kauliņš ("Moog" sintezators), Valters Sprūdžs (basģitāra) un Andris Buiķis (bungas).

Dziesmas ieraksta operatori ir Ivars Ozols un Edgars Skrāģis, jauno singlu miksējis un māsterējis Jānis Kalve. Sadarbībā ar režisoru, kā arī operatoru un montētāju vienā personā, Valdi Krūmiņu tapis arī elegants un reizē jestrs jaunā singla "Pa apli" videoklips.

Albuma pirmais singls "We Should Dance" tika izdots vasarā un guva labus panākumus vietējās radiostacijās. Arī šajā dziesmā piedalījās Kristīne Prauliņa. VCP vispār nav sveša regulāra sadarbība ar citiem mūziķiem, tādēļ arī gaidāmā albuma dziesmās būs dzirdami vēl vairāki viesmākslinieki. Tajā skaitā arī Evilena Protektore un Maija Sējāne.

Nesen grupa atgriezās no septiņu koncertu turnejas Dienvidkorejā, kur guva spilgtus iespaidus turpmākajai radošajai darbībai, kā arī pārliecību, ka ārvalstu tūrēs jādodas biežāk, jo VCP mūzika ir gana demokrātiska, lai to saprastu gandrīz ikvienā pasaules malā. Rezultātā grupa no 3. līdz 11. novembrim dosies tūrē pa Ungāriju un Rumāniju, pirms tam uzspēlējot arī Lietuvā. Koncerti paredzēti gan Ungārijas galvaspilsētā Budapeštā, gan citās vietās, ieskaitot arī Rumānijas pilsētu Timišoaru, kas 2021. gadā būs Eiropas Kultūras galvaspilsēta.

"Dienvidkorejā sapratām, ka mūs uzņem ļoti labi ne tikai Latvijā, bet arī dažādās ārvalstīs. Arī Āzijā. Nodibinājām jaunus kontaktus, ieguvām jaunus draugus un domājam jau drīzumā tur atgriezties ar jaunā albuma materiālu un dziedātājiem no Latvijas," rezumē Elvijs.

Nesen VCP tika nominēti arī svarīgākajam Eiropas jaunās mūzikas iekštelpu festivālam-konferencei "Eurosonic Noorderslag", kas norisināsies nākamā gada janvārī Groningenā, Nīderlandē.

"Very Cool People" ir viena no aktīvākajām un atraktīvākajām Latvijas fankmūzikas grupām, kas cenšas diezgan sarežģītu un nopietnu mūziku padarīt viegli uztveramu un saprotamu ikvienam. VCP spēlē oriģinālmūziku, iekļaujot dažādus jazz, funk, soul, klezmer, rock un hip-hop mūzikas elementus.

VCP līdz šim laiduši klajā četrus albumus, kas visi tikuši nominēti Latvijas Mūzikas Ierakstu gada balvai: "Very Cool People" (2009), "Cruising in the Trolley" (2012) "Funkology" (2015) un "Heya Some Kind Of Fish! We Don't Know The Name Of This Fish In English, But In Latvian It Is Vimbas" (2017).