No 16. novembra līdz 6. decembrim norisināsies 17. Starptautiskais Baha kamermūzikas festivāls, kura laikā septiņos koncertos Rīgā un Kuldīgā būs iespējams dzirdēt labāko Francijas un Vācijas baroka orķestru sniegumu, baroka mūziku kora izpildījumā, čella un klavesīna saspēli un klavieru solo, kā arī Latvijā līdz šim nedzirdētu formu – vēsturiskā stīgu instrumenta viola da gamba kvartetu, portālu "Delfi" informē festivāla rīkotāji.

16. novembrī pulksten 19.00, Mazajā ģildē 17. Baha kamermūzikas festivālu atklās viens no Eiropas šībrīža spilgtākajiem baroka orķestriem "Les Ambassadeurs" no Francijas. Flautas virtuoza Aleksa Kosenko (Alexis Kossenko) dibināto un vadīto orķestri veido mūziķi no visas Eiropas. Koncertā piedalīsies arī kontrtenors no Itālijas Karlo Vitoli (Carlo Vitoli). Koncertprogrammas pamatā – baroka laika itāļu komponistu darbi.

19. novembrī Kuldīgā, E. Vīgnera Mūzikas skolā varēs dzirdēt uzlecošo itāļu pianisma zvaigzni Eliozu Kašo (Eloisa Cascio). Jaunā pianiste apguvusi baroka mūzikas izpildīšanas nianses, mācījusies meistarklasēs pie labākajiem Itālijas taustiņinstrumentu pedagogiem, kā arī studējusi kordiriģēšanu, kompozīciju un kamermūziku.

24. novembrī pulksten 19.00, muzeja "Rīgas birža" Portretu zālē pirmo reizi viesosies gambu kvartets "Les Voix Humaines" no Kanādas. Kolektīvs ieguvis pasaules slavu, pateicoties izcilās baroka un renesanses mūzikas interpretes Suzijas Neperas (Susie Nepper) radošajai darbībai. Ansambļa mākslinieki ierakstījuši ap 90 disku un apceļojuši visu pasauli. "Les Voix Humaines" klausītājiem piedāvās J. S. Baha meistardarbu "Fūgas māksla".

26. novembrī pulksten 20.00, Rīgas Sv. Magdalēnas baznīcā uzstāsies Rīgas Baha festivāla koris. Pēc Ainas Kalnciemas iniciatīvas dibinātais koris pulcē pašreizējos un bijušos dziedātājus no labākajiem Latvijas profesionālajiem un pašdarbības koriem. Diriģenta Kristofera Volša Sinkas (Christopher Walsh Sinka, ASV) vadībā Baha festivāla koris atskaņos K. Monteverdi kormūzikas interpretācijas.

30. novembrī pulksten 19.00, Mazajā Ģildē koncertēs pianists Daumants Liepiņš. Jaunais mūziķis ieguvis pirmās vietas daudzos nozīmīgos konkursos, bet pērn kļuvis par Lielās mūzikas balvu laureātu kategorijā "Gada jaunais mākslinieks".

3. decembrī pulksten 17.00, Kuldīgā, E. Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolā uzstāsies festivāla vadītāja un klavesīniste Aina Kalnciema un čellists Ramons Jafe. Koncertā varēs dzirdēt J. S. Baha un G. F. Hendeļa darbus, kā arī flamenko, ko izpildīs abi mākslinieki – gan solo, gan duetā.

6. decembrī pulksten 19.00, Mazajā Ģildē Baha festivāls noslēgs programmu ar baroka orķestri "Hofkapelle München" no Vācijas. Orķestris baroka vijolnieka un diriģenta Rūdigera Lotera (Rüdiger Lotter) vadībā spēlē ar senajiem mūzikas instrumentiem, un tā skanējumu raksturo ārkārtīgi precīza vēsturiskās muzicēšanas maniere.

Biļetes uz festivāla koncertiem var iegādāties "Biļešu paradīzes" kasēs un internetā.