Pa divām nominācijām šogad saņēmusi grupa "Carnival Youth", repere Viņa, "Labvēlīgais tips", Mesa (viena no nominācijām ir kopdarbs ar Renāru Kauperu un Arstarulsmirus), "Auļi un Tautumeitas", "Prāta vētra", "Ozols un Tehnikums", kā arī "Iļģi".

Kā portālam "Delfi" pavēstīja balvas rīkotāju pārstāve Ilze Pleša, uz iekļūšanu starp "Zelta mikrofona" nominantiem šogad pretendēja 129 albumi, 62 dziesmas, 76 videoklipi, 28 debitanti un 12 koncertieraksti video formātā, kopskaitā 307 pieteikumi, kas ir par 41 ierakstu vairāk nekā iepriekšējā gadā.

Draudzīgā atmosfērā notikušo pasākumu vadīja Mārtiņš Ruskis un starp nominantu paziņotājiem un apliecību pasniedzējiem bija tādas personības kā pagājušā gada ceremonijas vadītājs Mārtiņš Daugulis, režisors un producents Igors Linga, mūziķis un komponists Aivars Hermanis kā šī gada "Zelta mikrofona" žūrijas priekšsēdētājs, "Radio Skonto+" un Kurzemes Radio ētera personības u.c.

Sanākušos viesus priecēja vairāki šī gada nominanti – etnoperkusiju grupa "Kaisaifa", jaunā un melodiskā grupa "Sudden Lights", mūziķe Sniedze Prauliņa un jau pieredzējušāki mūziķi – kopprojekts "Ozols&Tehnikums", kā arī dziedātāja Linda Leen ar ģitāristu Rihardu Lībieti.

16 kategorijās nominantus nosaka žūrija 44 nozares ekspertu sastāvā. Vienīgā kategorija, kurā vārds tiek dots tautai, ir kategorija "Alfas gada dziesma". Jau desmito gadu sadarbībā ar t/p "Alfa" ikviens latviešu mūzikas mīļotājs no 22. janvāra varēs nobalsot par savu iecienītāko dziesmu, un šogad tam ir arī pievienotā vērtība. Līdzās 1500 eiro vērtajai balvai t/p "Alfa" par katru balsošanas žetonu, ko saņems uzvarētājdziesma, ziedos 3 eirocentus Latvijas izpildītāju un fonogrammu producentu atbalsta fondam "Līdzskaņa".

Divu balvu pretendenti kļūs zināmi tikai februārī – Radio hits, ko tradicionāli, apkopojot, Latvijas radiostaciju atskaites, nosaka Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība (LaIPA). Gada albumu vēl mēnesi izvērtēs žūrijas locekļi, jo uz to pretendē pilnīgi visi šogad iesniegtie mūzikas ierakstu albumi, neatkarīgi no žanra. Arī balvas par Mūža ieguldījumu Latvijas mūzikas attīstībā saņēmējs kļūs zināms februārī.

22. Mūzikas ierakstu gada balvas "Zelta mikrofons 2018" ceremonija notiks Dailes teātrī 27. februārī. Ceremoniju klātienē apmeklēs visi nominanti, atbalstītāji, žūrijas pārstāvji, bet ikviens interesents Latvijā un citur to varēs vērot tiešraidē Kanālā 2, portālā tvplay.lv, kā arī ar nobīdi kanālā LNT.

Mūzikas ierakstu gada balvas "Zelta mikrofons 2018" nominanti (alfabētiskā secībā):

Akadēmiskās mūzikas albums:

"Art-i-Shock" – Trio "Art-i-Shock";

"Daba un dvēsele" – Latvijas Radio koris, Kaspars Putniņš;

"Lūcija Garūta. Klaviermūzika" – Reinis Zariņš, Liepājas Simfoniskais orķestris, Atvars Lakstīgala; "Pelēcis. Plakidis. Kamēr..." – Jauniešu koris "Kamēr...";

"Rakstītāja" – Latvijas Radio koris, diriģents Sigvards Kļava, solisti: Ieva Kerēvica, Gundega Krūmiņa, Daumants Kalniņš, Jānis Strazdiņš

Alternatīvās vai indie pop mūzikas albums:

"Inkrustācija" – Sniedze Prauliņa;

"Karaliene Anna" – Ansamblis "Manta";

"Masa" – "Spāre";

"Varavīksnes galā" – "Satellites LV";

"Vienā vilcienā" – "Carnival Youth".

Bērnu mūzikas albums:

"Ar vilciņu Rīgā braucu" – "Knīpas un Knauķi";

"Kur dzīvo laime" – "Dzeguzīte un draugi";

"Skaitāmpantiņu dziesmiņas" – "Zeltābele";

"Sveika, rotaļlietu kaste!" – Dažādi izpildītāji.

Džeza mūzikas albums:

"Heya Some Kind of Fish! We Don't Know The Name Of This Fish In English, But In Latvian It Is Vimbas" – "Very Cool People";

"Interaction" – "S&T Syndicate";

"Locomotion!" –" The Gerhard Ornig / Toms Rudzinskis Quartet"

"Sirds prieks" – Daumants Kalniņš

"Strings Attached" – Dāvja Jurkas kvartets

Elektroniskās vai deju mūzikas albums:

"Catch Her Groove" – "Ryga";

"Stay Awake" – "Bandmaster";

"The Mushroom Music Vol.4" – "Oriole";

"Trapezium" – "Brimstone";

"Veidenbaums. Vaidi un gaidi" – Dažādi izpildītāji.

Hip hop mūzikas albums:

"II" – Mesa;

"Balzams" – ansis;

"Elpo" – Viņa;

"Īstas acis" – Edavārdi;

"Semestris" – "Ozols & Tehnikums"

Instrumentālās vai starpžanru mūzikas albums:

"#LudvigVanRammstein" – "Dagamba";

"Aiz" – Jānis Lūsēns, Evija Mundeciema, Harijs Gūtmanis, Karīna Mazūra, Māris Ziemelis;

"Bague Duo" – Aivars Hermanis un Ēriks Upenieks;

"Gadalaiki. Rudens Saksofons" – Zintis Žvarts;

"Jānis Rozentāls. Bez vārdiem" – Dažādi izpildītāji.

Pop mūzikas albums:

"Digital Church" – Linda Leen;

"Kaste" – "Labvēlīgais tips";

"Kad tu ej pie bitēm" – Raimonds Pauls, dažādi izpildītāji;

"Nākamā pietura" – "Intars Busulis & Abonementa orķestris";

"Urda" – "Astro'n'out".

Roka vai metāla mūzikas albums:

"Gana" – "Oghre";

"Ideoloģija" – "Relicseed";

"Maere" – "eschatos";

"Master and Servant" – "Art Of Keeping Secrets";

"Ways of the Dead" – "Frailty".

Šlāgera mūzikas albums:

"Mazā pasaule" – Viktors Tilčiks;

"Meitenei ar sārtām lūpām" – Andris Daņiļenko;

"Notikums" – "Normunds Jakušonoks un Tipa orķestris";

"Saki man" – Gunārs Meijers;

"Sirds vēl tic" – "Galaktika".

Tautas un pasaules mūzikas albums:

"Dzirdi balsis" – Kārlis Kazāks;

"Lai māsiņa rotājās!" – "Auļi un Tautumeitas";

"OP.2" –Staņislavs Judins un Asnate Rancāne;

"Sazaroti" – "Zari";

"Tur kur mīti" – "Iļģi".

Labākā dziesma:

"Joprojām" – "The Sound Poets";

"Nākamā pietura – depo" – Intars Busulis;

"Pa ceļam" – Dons;

"Tevis dēļ" – "Prāta vētra";

"Visa par daudz" – "Instrumenti".

Labākā debija:

"Elpo" – Viņa;

"Katafalks" – Reinis Kapone;

"manuskripts" – "himnas";

"Priekšpilsētas" – "Sudden Lights";

"What About Tomorrow" – Kriss Noa.

Labākais videoklips:

"About You" – "Alaska Dreamers";

"Hot Headed Woman" – "The Bad Tones";

"Tourist" – Elizabete Balčus;

"Tu vari tēlot" – "Ozols & Tehnikums";

"Visa par daudz" – "Instrumenti".

Labākais koncertieraksts:

"Auļi un Tautumeitas" – "Lai māsiņa rotājas";

"No zobena saule lēca";

Dons – "Tepat";

"Iļģi" – "Spēlēju. Dancoju. Dejoju";

Metālopera "Kurbads. Ķēves dēls".

"Alfas" gada dziesma:

"Atbalss" – "Musiqq";

"Frāzes" – "Labvēlīgais tips";

"Kilometriem tālu" – "Carnival Youth";

"Mēs pārejam uz tu" – Aija Andrejeva un Alex;

"Nākamā pietura – depo" - Intars Busulis;

"Pa ceļam" – Dons;

"Tevis dēļ" – "Prāta vētra";

"Vēl augstāk" - Mesa, Renārs Kaupers, Arstarulsmirus;

"Visa par daudz" – "Instrumenti";

"Zaudējam brāli" – "Bermudu divstūris".

2017. gada Labākais dizains:

"#LudwigVanRammstein" – "Dagamba";

"OP.2" – Staņislavs Judins / Asnate Rancāne;

"Pelēcis. Plakidis. Kamēr..." - Jauniešu koris "Kamēr...".