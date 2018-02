Šogad piecas radiostacijās spēlētākās dziesmas ir: "Atver logu", ko izpilda DJ Rudd un Māra Upmane-Holšteine, kā arī grupas "Astro'n'out" dziesma "Gaisma", grupas "Triānas parks" dziesma "Line", "Musiqq" dziesma "Mans Ēdenes dārzs" un Dona izpildītā dziesma "Pa ceļam".

Lai noteiktu nominantus, LaIPA apkopojusi datus par dziesmu atskaņojumu Latvijas radiostacijās 2017. gadā. Rezultātus veidojušas 10 radiostacijas: Latvijas Radio 1, Latvijas Radio 2, Latvijas Radio 5, Radio Skonto, Star FM, Radio TEV, Radio SWH, Capital FM, Kurzemes Radio un Rietumu Radio.

Uz Radio hita balvu pretendē tie ieraksti, kas ierakstīti, reģistrēti un publicēti laika posmā no 2016. gada 2. decembra līdz 2017. gada 4. decembrim. Visvairāk reizes atskaņotās dziesmas pēc to skanēšanas biežuma tiek reizinātas ar radiostaciju reitingiem. Pieciniekā var iekļūt dziesmas, kas skanējušas vismaz trīs radiostacijās.

"Kategorijai Radio hits izvirzītās dziesmas raksturo Latvijas sabiedrības muzikālo gaumi, jo, lai tās izvirzītu, tiek caurskatīti un analizēti Latvijas radiostaciju atskaņoto dziesmu saraksti. Līdz ar to tiek aptverta dažādu reģionu, vecumu un izglītības pārstāvju gaume. Manuprāt, mūziķu vārdi, kurus šajā nominācijā dzirdam gadu no gada, jau tagad var būt gandarīti, jo tas norāda, ka sabiedrības simpātijas nav mazinājušās, bet tie, kuri topā iekļuvuši pirmoreiz, var lepoties – pirmais solis, lai ierakstītos Latvijas mūzikas vēsturē, ir sperts. Ar to arī apsveicu visus Radio hita nominantus!" komentē LaIPA izpilddirektore Liena Grīna.

Grupas "Astro'n'out" soliste Māra Upmane-Holšteine par savām divām nominācijām saka: "Būt nominētiem Radio hita kategorijā ir liels notikums. Jo īpaši apzinoties, ka tas nav tikai žūrijas vērtējums, bet gan reāli skaitļi, kas apliecina dziesmas potenciālu. "Zelta mikrofona" ceremonijā grupa "Astro'n'out" būs klāt ne tikai kā nominanti, bet arī uzstāsies vēl neredzētā kompānijā, prezentējot sadarbību ar elektroniskās mūzikas radītāju Kashuku un hip hop pārstāvi Fiņķi."

Jau ziņots, ka 27. februārī Dailes teātrī jau 22. reizi tiks pasniegtas "Zelta mikrofona" balvas aizvadītā gada izcilākajiem Latvijas mūzikas ierakstiem, un skatītājus priecēs aktuālāko mūziķu priekšnesumi un pirmatskaņojumi. Svētku ceremonijai būs iespējams sekot līdzi kanālā LNT un Kanāls 2, kā arī tiešraidē portālos skaties.lv un tvplay.lv.

Mūzikas ierakstu gada balvu "Zelta mikrofons" organizē Latvijas skaņu ierakstu producentu, izdevēju un izplatītāju apvienība LaMPA sadarbībā ar LaIPA un Latvijas Republikas Kultūras ministriju.