Pēc givu nedēļu ilga klausītāju balsojumā noskaidrotas tās grupas un mūziķi, kas pretendē uz portāla "Alternative.lv" Mūzikas balvām piecās kategorjās.

Publikas balsojums norisinājās līdz 9. marta vakaram jebkuram bija iespēja īpaši izveidotā platformā balsot par saviem favorītiem piecās nominācijās. Šobrīd rezultāti ir nodoti žūrijai, kurā darbojas ar Latvijas alternatīvo mūziku saistīti profesionāļi, kas sniegs savu vērtējumu un noteiks uzvarētāju. Izņēmums ir kategorijas "Gada labākā uzstāšanās" un "Zelta bumbieris", kurās balvas saņēmēju nosaka tikai tautas balsojums.

Kategorijā "Labākā jaunā grupa" uz balvu pretendē: "Ezeri", "Pulse of Nebulae", "Pussy Rock", "Sever" un "Vientuļš, bet neglīts" .

Kategorijā "Gada labākā uzstāšanās" nominēti: ansamblis "Manta" par koncertu pagājušā gada festivālā "Laba daba", aktieru ansamblis "Gapoljeri" par albuma prezentācijas koncertu klubā "Melnā piektdiena", metālmūzikas veterāni "Sanctimony" par uzstāšanos festivālā "Zobens un lemess", grupa "Tesa" par "divdiennieku" krogā "Aptieka", kā arī grupa "Židrūns" par albuma prezentācijas koncertu Rīgas Centrāltirgū.

Kategorijā "Gada video" izvirzīti: grupas "Catalepsia" klips dziesmai "To Escape and Return", "Gapoljeri" video dziesmai "Pacel acis", "Sever" klips dziesmai "The Greatest", Wagars klips "Stabu ielas slaktiņš" un grupas "Židrūns" klips dziesmai "Tomiņš".

Kategorijā "Zelta bumbieris" nominēti: grupas "Catalepsia", "Gapoljeri" un "Morālā ateja", kā arī duets "Čipsis un Dullais" un dziedātājs Juris Simanovičs.

Savukārt kategorijā "Gada albums" uz balvu pretendē: "Apēdājs" – "Sēras", "Mayla" – "Possession Of The Wretched", "Rebel Riot" – "The Good, The Bad And The Heavy", "Sanctimony" – "Unholy Five" un "Židrūns" – "Židrūns un tas, ko nevar nest"

"Alternative.lv" Mūzikas balvu pasniegšanas koncerts notiks 24. martā klubā "Nabaklab". Biļetes iepriekšpārdošanā – "Ticketshop.lv".