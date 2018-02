Noskaidrotas sešas jaunās, studentu mūzikas grupas, kas 8. martā pulksten 17.00 uzstāsies Latvijas Universitātes (LU) jauno mūzikas grupu konkursa "Hadrons 2018" finālā, demonstrējot savu radošumu un muzikalitāti, portālu "Delfi" informē konkursa rīkotāji no radio NABA.

Konkursam izvirzītas apvienības ir: "Audiokvartāls", "Cellar Cat", "IOV", "NeimoM", "Podruga" un "Spole". Šogad tiek pārstāvētas LU Sociālo zinātņu fakultāte, Fizikas un matemātikas fakultāte, Datorikas fakultāte, Biznesa vadības un ekonomikas fakultāte, Ķīmijas fakultāte un Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultāte.

Konkursam varēja pieteikties ikviena jauna mūziķu grupa, individuālie izpildītāji vai projekti, kuri nav vēl izdevuši albumus un kuru sastāvā ir vismaz viens Latvijas Universitātes students. No iesūtītajiem pieteikumiem tika atlasīti seši labākie, kuri piedalīsies fināla koncertā 8. martā, Latvijas Radio 1. studijā. Savukārt konkursa uzvarētājs dosies pārstāvēt Latviju Azerbaidžānas galvaspilsētā Baku notiekošajā jauno mūziķu konkursā "Youthvision2018". Konkursa "Hadrons'18" uzvarētāji papildu iegūs ieraksta laiku skaņu studijā, atbalstu radio NABA ēterā, kā arī iespēju uzstāties Starptautiskajā mūzikas un mākslas festivālā "Laba Daba", mūzikas festivālā "Bildes" un LU Jauno studentu svētkos "Aristotelis".

Klausītājiem ir iespēja noteikt savu favorītu interneta balsojumā, līdz 7. marta 23.59 – www.hadrons.lv, nosakot, kura no jauno mūziķu apvienībām saņems īpašu skatītāju simpātiju balvu. Bet konkursa galvenos uzvarētājus noteiks žūrija 8. marta vakarā, pēc tam, kad visas finālā nokļuvušās grupas būs sniegušas savus dzīvā izpildījuma priekšnesumus. Jaunās grupas šajā vakarā vērtēs rūdīta žūrija – mūzikas žurnālisti, mūzikas jomas pārstāvji, Radio NABA un LU Studentu padomes pārstāvji. Koncerta aktualitātēm var sekot līdzi "Facebook" vietnē.

Konkursa fināla koncertā ieeja ir bez maksas, bet tikai ar iepriekšēju pieteikšanos šeit. Konkursa fināls norisināsies Latvijas Radio 1. studijā, Doma laukumā 8, pasākuma sākums pulksten 17.00, tā norisei varēs sekot līdzi arī radio un interneta tiešraidēs.

Konkurss notiek jau trīspadsmito gadu un kopumā tajā piedalījušās vairāk nekā 300 grupas. Iepriekšējo gadu uzvarētājas – "The Creek", "MMMM", "Chomsky Chess Club", "Nē", "DJ Krankenwagen", "Nepilngadīgā Anna", "Starmetis", "Das Sonntags Legion", "The Movies" (vēlāk "Tribes of the city"), "Ēnu kaleidoskops" – pēc tam izdevušas arī albumus un kļuvušas pazīstamas.