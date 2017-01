Foto: Kadrs no video

Ievērību guvis internetā publicēts video, kurā tūkstotis mūziķu jeb "pasaulē lielākā rokgrupa" spēlē apvienības " Nirvana " skaņdarba "Smells Like Teen Spirit" kaverversiju.

Video redzamais priekšnesums bijusi pirmā reize, kad grupa "Rockin'1000", kurā piedalās vairāki simti cilvēku, izpilda slaveno dziesmu.

Dziesmas ieraksts veikts pagājušā gada jūlijā, kad norisinājās projekta "Rockin'1000" koncerts "That's Live – the Biggest Rock Band on Earth".

Projekts "Rockin'1000" mākslinieciskās vadītājas Anitas Rivaroli pārraudzībā sācies 2015. gadā, kad apvienība izpildīja "Foo Fighters" dziesmu "Learn to Fly", piesaistot lielu rokmūzikas cienītāju uzmanību, kā arī pašu "Foo Fighters" dalībnieku atzinību.

2016. gadā tika rīkots grupas lielkoncerts, kurā simtiem mūziķu pulcējās stadionā, lai spēlētu dažādas pazīstamas rokdziesmas.