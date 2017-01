Noskaties! Dziedātājs Jēkabs Ludvigs Kalmanis prezentējis pirmo videoklipu

Foto: Publicitātes foto

Pagājušās nedēļas nogalē jaunais dziedātājs Jēkabs Ludvigs Kalmanis jeb The Ludvig prezentējis savu pirmo videoklipu dziesmai "I'm in Love With You", portālam "Delfi" pavēstīja mūziķa pārstāvji.