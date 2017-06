Pamatīgu pārsteigumu saviem faniem Islandē sagādājusi amerikāņu rokgrupa "Foo Fighters", "Secret Solstice" festivālā Reikjavīkā. Koncertā pirmo reizi plašākas publikas priekšā pie bungām sēdusies "Foo Fighters" līdera Deiva Grola (Dave Grohl) astoņgadīgā meita Hārpere Grola (Harper Grohl).

Kā redzams kāda koncerta apmeklētāja uzņemtajā video, kas publicēts vietnē "Youtube", debiaj notikusi piektdienas, 16. jūnija, vakarā, kad "Foo Fighters" uzstājās kā festivāla galvenie mākslinieki. Meitene kopā ar sava tēva grupasbiedriem nospēlējusi "Queen" hitu "We Will Rock You" – tā ir pirmā dziesma, ko Hārpere iemācījusies nospēlēt.

Deivs Grols, iepazīstinot publiku ar savu meitu, teica, ka Hārpere pirms divām nedēļām paziņojusi, ka vēlas iemācīties spēlēt bungas. Tad viņas tētis, kurš plašākai publikai pirmkārt bija pazīstams kā grupas "Nirvana" bundzinieks, piedāvājis pats viņai to iemācīt. Viņš arī jautājis – vai vēlies uzspēlēt arī 20 000 cilvēku lielai publikai Islandē? Un viņa atbildējusi – jā.

Jau ziņots, ka šonedēļ, 21. jūnijā, grupa "Foo Fighters" ar vienīgo koncertu Baltijā uzstāsies Lucavsalā, Rīgā. Koncerta īpašie viesi būs grupas "Biffy Clyro" un "The Kills", bet vakaru iesildīs grupa no Igaunijas "Elephants from Neptune". Biļetes uz koncertu nopērkamas visās "Biļešu servisa" kasēs un internetā, kā arī pirms koncerta pasākuma norises vietā.