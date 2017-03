Populārā britu virtuālā grupa "Gorillaz" publiskojusi četrus jaunus skaņdarbus no sava jaunākā albuma "Humanz", ziņo ārvalstu mediji.

Klausītājiem nododot dziesmas "Saturnz Barz", "Andromeda", "We Got The Power" un "Ascension", 23. martā arī izziņots, ka apvienības pirmais albums sešu gadu laikā tiks laists klajā 28. aprīlī.

Līdzās "Gorillaz" dibinātājiem – rokgrupas "Blur" līderim Deimonam Albarnam un Džeimijam Hjūletam – albumā "Humanz" piedalījušies vairāki viesmākslinieki, piemēram, Meivisa Steiplsa, Zebra Katz, Greisa Džounsa, "De La Soul", Pusha T un citi.

Savukārt nupat publicētajās dziesmās dzirdams mūzikas producents Popcaan ("Saturnz Barz"), reperis D.R.A.M. ("Andromeda"), reperis Vinss Steiplss ("Ascension"), kā arī Dženija Beta no "Savages" un bijušais grupas "Oasis" dalībnieks Noels Galahers ("We Got The Power").

Trim no minētajām dziesmām radīti mākslinieciski atturīgi video, bet "Saturnz Barz" – aizraujošs 360 grādu videoklips, kurā vērotājs spēj kontrolēt savu skatupunktu.

Šogad janvārī "Gorillaz" publicēja pirmo ierakstu no gaidāmā albuma "Hallelujah Money", kurā piedalījās prestižās "Mercury" balvas laureāts – pianists un dziedātājs Bendžamins Klementains.

Apvienība nesen arī paziņoja, ka šā gada 10. jūnijā rīko paši savu mūzikas festivālu "Demon Dayz", kas norisināsies atrakciju parkā "Dreamland" Lielbritānijas pilsētā Mārgeitā.