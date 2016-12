Noskaties! Grupa 'Alaska Dreamers' publisko pirmo mūzikas video

Jaunā pašmāju apvienība " Alaska Dreamers " radījusi un publikas vērtējumam nodevusi mūzikas filmu "About You", kas veidota kā viena nepārtraukta aina – bez montāžas, kā arī ierakstīta kopā ar skaņu, portālam "Delfi" pavēstīja grupas pārstāve Lelde Zaķe.

"Manā sajūtu gammā mūzikas un kino satikšanās ir viens no maģiskākajiem piedzīvojumiem, kāds vien iespējams," par jauno video stāsta tā režisors Uģis Olte. "Mūzika spēj apiet visus saprātīgu smadzeņu filtrus un trāpīt pa taisno tur, kur dzimst emocijas, bet redzes zīmēts attēls ir tas, kam cilvēks uzticas visvairāk par visām maņām. Kad tie abi labi darbojas kopā, nav vairs nosakāms, kāda dziesma būtu bez bildes un bilde – bez mūzikas."

Režisors atklāj, ka "Alaska Dreamers" video tapšanas laikā viņam bijis "gods būt klāt brīdī, kad skaņa un bilde dzimst kopā. Mēs filmējām to, kā šī dziesma tiek ierakstīta dzīvajā. Un tā arī bija tā diena, kad es iepazinos ar šiem jaunajiem mūziķiem, kuros es jūtu milzu brīvību. Viņi jau tagad spēlē daudz labāk, kā paši labākie vienu paaudzi iepriekš. Es jūtu, ka šie jaunie cilvēki ir tie, kas beidzot ir atbrīvojušies no pagātnes ideoloģijas, kas šīs zemes rokenrolam vienmēr, pat neapzinātā līmenī, draudēja izgāzties tarifikācijas skatē vai neiekļūt mikrofona aptaujā. Un līdz ar to – nebūt līdz galam brīvam un radoši neapmulsušam. Šīs grupas mūziķi arī saprot, ko nozīmē mazi aktierspēles smalkumi – viņi neko nedara tik pārspīlēti, lai arī pēdējā rinda skatītāju zālē justu. Viņi ir lieliski kameras priekšā. Un viņos ir gana pašapziņas, lai uzticētos sev svešu mākslinieku pienesumam. Mums pietika ar pieciem dubļiem, lai nofilmētu šo sarežģīto horeogrāfiju, turklāt – spēlējot pa īstam."

Foto: Publicitātes foto

Mūzikas filma "About You" uzņemta sadarbībā ar "Kaņepes Kultūras centru" un "VFS Films", skaņas režisors – Gustavs Ērenpreiss.

Grupā "Alaska Dreamers" apvienojušies spožākie jaunās paaudzes mūziķi – Kristīne Prauliņa – vokāls, Reinis Ozoliņš – bass, Rūdolfs Dankfelds – bungas, Ritvars Garoza – klavieres, Mārcis Vasiļevskis – ģitāra, Jānis Ruņģis – ģitāra, Jānis Kalniņš – ģitāra, Oskars Ozoliņš – trompete, Kristaps Lubovs – saksofons, Laura Rozenberga – trombons, Miguel Andres Hernandez Giraldi – perkusijas.