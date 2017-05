Jaunā latviešu grupa "Ezeri", kas strauji nopelnījusi kritiķu un klausītāju atzinību, sestdien, 6. maijā, publicējusi dziesmas "Universal Noise" video.

Grupa jauno videoklipu prezentēja kinoteātrī "K. Suns", kur sniedza koncertu, izpildot gan kompozīcijas no albuma "Ogle", gan arī jaunus skaņdarbus.

Dziesmas "Universas Noise" vizualizāciju veidojis kino operators Toms Šķēle un māksliniece Ieva Putniņa. Grupas pārstāvji vēsta, ka "video stāsta par kādu dīvainu Sakni, kas vienā dienā nokrīt no vientuļa koka un sāk savu ceļojumu pretī universālajam troksnim".

Ezeru debijas albums "Ogle" pērn tika atzīts par vienu no patīkamākajiem latviešu mūzikas pārsteigumiem. To augstu novērtējuši gan mūzikas apskatnieki, gan – ievērojusi Latvijas ierakstu gada balvas ''Zelta Mikrofons'' žūrija, piršķirot albumam "Ogle" nomināciju kategorijā "Gada debija". Turklāt "Ogle" ir viens no retajiem Latvijas populārās mūzikas albumiem, kas pilnā garumā atskaņots Latvijas radio 3 raidījumā ''Neakadēmiskā pusstunda''.

Kopš grupas dibināšanas "Ezeri" raksturots kā mūžīgi mainīgs projekts, kura mūzika netiecas sekot kādām esošām formulām – katrs skaņdarbs tiek veidots atšķirīgs gan formā, gan harmonijā.