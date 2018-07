Noskaties! Grupai 'The Coco'nuts' jauns video no albuma prezentācijas koncerta

Foto: Margarita Germane

Pašmāju blūzroka, indie un alternatīvā džeza grupa "The Coco'nuts" šā gada jūnijā laida klajā savu otro studijas albumu "No Other Way Out". Jūlijā vidu apvienība publicē video dziesmai "In Between the Worlds I See", kas tapis prezentācijas koncertā. Video autors – Reinis Vilnis Baltiņš.