Dziedātāja Katrīna Gupalo un grupa "The Black Birds" publicējuši jaunu videoklipu dziesmai "No Wines" no debijas albuma "Gentle & Done". Dinamiskais klips tapis Ņujorkā un filmēšanas laikā kadrā ticis arī slavenais aktieris Maikls Duglass . Klipa autors – mākslinieks Jānis Romanovskis.