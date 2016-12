Noskaties! Linda Leen un Ralfs Eilands dzied 'The Hobos' dziesmu

Lai iepriecinātu un atbalstītu " The Hobos " līderi, komponistu un dzejnieku Rolandu Ūdri, Latvijas Televīzija Vecgada koncerta "Laimīgu Jauno gadu!" programmā ir iekļāvusi vienu no populārākajām un klausītāju iemīļotākajām grupas dziesmām – "Christian (I'm Gonna Be)", tai piešķirot īpašu, vēl nedzirdētu skanējumu. Vecgada koncertā to izpildīs spožā skatuves dīva Linda Leen un ekspresīvais Ralfs Eilands kopā ar "The Hobos" dalībniekiem.