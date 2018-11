Grupa " Prāta vētra " publicē koncertvideo dziesmai "Pašu dārgāko" no turnejas noslēguma koncerta Rīgā, Mežaparka Lielajā estrādē. Video, kura režisors ir Kaspars Roga, montāžas režisors – Juris Matuzelis un galvenais operators – Mantas Šatkus, atklāj unikālus skatus no putna lidojuma ar 60 000 skatītāju un ir daļa no "Skārda bungu tūres" koncertieraksta, kura izdošana DVD formātā paredzēta 15. novembrī.