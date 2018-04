12. aprīlī no rīta pie klausītājiem nonāks grupas " Prāta vētra " jaunākā dziesma "Par to zēnu, kas sit skārda bungas" un tās videoklips. Gaidot jauno singlu, piedāvājam ieskatu klipa tapšanā, kas ilga divas dienas Rīgas kinostudijā.

Šis singls ir gaidāmā jaunā albuma tituldziesma. Albums "Par to zēnu, kas sit skārda bungas" iznāks šā gada 25. aprīlī.

"Videoklipa ideja ir parādīt to, ka katrā no mums vēl mīt tas mazais puika vai meitene, kuru mēs varam atmodināt. Kā teikts dziesmā: "Par to zēnu, kas sit skārda bungas Tu, ja vien vēlies, atkal vari kļūt". Es to redzu kā personīgu izaicinājumu pašam sev – atrast un uzmundrināt to puiku, kas tevī dzīvo un var sist tās skārda bungas," dziesmu piesaka Renārs Kaupers.

Videoklipa režisors ir Papa Chi, operators – Jānis Andrejevs.

Līdz šim no gaidāmā albuma jau iznākuši singli "Pašu dārgāko" un "Tevi dēļ", kā arī izziņojuši vasaras turneju, kuras laikā uzstāsies šovasar jūlijā un augustā uzstāsies Jelgavā, Valmierā, Ventspilī, Daugavpilī un Rīgā.