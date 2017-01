Foto: Kadrs no video

Pagājušās nedēļas nogalē, kad leģendārais mūziķis Deivids Bovijs būtu svinējis savu 70. dzimšanas dienu, tika publicēts videoklips dziesmai "No Plan", kā arī izdots jauns Bovija EP, kurā apkopotai mākslinieka pēdējie studijas ieraksti.

"No Plan" un pārējās trīs dziesmas, kas iekļautas jaunajā mazformāta albumā, tapušas, Bovijam strādājot pie sava mūzikla "Lazarus".

Dziesmas mūziklam "Lazarus" ierakstītas ap to pašu laiku, kad tapa albums "Blackstar". Šie bijuši Bovija pēdējie ieraksti, uzsver NME.

Video autors ir Toms Hingstons, kurš klipa vizuālo estētiku veidojis, atsaucoties uz filmu "The Man Who Fell To Earth", kurā Bovijs spēlēja galveno lomu. Arī mūzikls "Lazarus" bijis balstīts tai pašā grāmatā, pēc kuras tapusi filma.

Videoklipa nobeiguma kadros redzama ceļošana kosmosā, ko daudzi Bovija fani sociālajos tīklos atzinuši par veiksmīgu video veidotāju atvadīšanos no iemīļotā mākslinieka.

Jau vēstīts, ka pagājušā gada 10. janvārī pasauli satrieca ziņas, ka mūžībā devies ievērojamais mūziķis Deivids Bovijs. Divas dienas pirms nāves viņš izdeva albumu "Blackstar", ko daudzi mūzikas kritiķi atzinuši par vienu no labākajiem pagājušā gada albumiem. Savas dzīves nogalē Bovijs radīja arī mūziklu "Lazarus", kura tituldziesma iekļauta albumā "Blackstar".