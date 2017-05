Foto: Kadrs no video

Klipa režisore ir Toranna "Tota" Sigurddotira. Video filmēts ASV pilsētā Atlantā grupas uzstāšanās laikā šī gada aprīlī.

Šovasar 27. jūlijā "Red Hot Chili Peppers" uzstāsies Lucavsalā 30 000 skatītāju priekšā. Kā raksta koncerta rīkotāji, šī diena iezīmēs vēl nebijušu notikumu Latvijas koncertu vēsturē ar nepieredzēta mēroga priekšnesumu Daugavas krastā.

Amerikāņu apvienība "Red Hot Chili Peppers" ieradīsies Latvijā savas pasaules koncerturnejā, kas seko augsti novērtētā albuma "The Getaway" albuma iznākšanai pērnā gada vasarā.

Biļetes uz "Red Hot Chili Peppers" vienīgo koncertu Baltijas valstīs vēl pieejamas internetā. Pārdoti ir jau 75% biļešu.

Viena no veiksmīgākajām grupām rokmūzikas vēsturē, "Red Hot Chili Peppers", kurā apvienojušies dziedātājs Entonijs Kīdiss (Anthony Kiedis), basģitārists Flī (Flea), bundzinieks Čads Smits (Chad Smith) un ģitārists Džošs Klinghofers (Josh Klinghoffer), pārdevusi vairāk nekā 80 miljonus albumu eksemplāru un pieci no grupas albumiem ieguvuši multiplatīna statusu.

Grupa nominēta 16 "Grammy" balvām, un no tām saņēmusi sešas, tostarp kategorijā "Labākais roka albums" par "Stadium Arcadium", "Labākais romūzikas izpildījums" – par singlu "Dani California", "Labākā rokdziesma" – par singlu "Scar Tissue" un "Labākais hārdroka vokāls" – par singlu "Give It Away". 2012. gadā grupa uzņemta Rokenrola slavas zālē.