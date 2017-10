Pirmdien, 2. oktobrī, rokmūzikas cienītājus sasniedza skumja ziņa – pēc sirdslēkmes mediķiem vairs neizdevās atdzīvināt amerikāņu rokmūziķi Tomu Petiju , apvienības "Tom Petty and the Heartbreakers" līderis, daudzu 70. un 80. gadu hitu autoru. Mūziķa sirds apstājās tieši nedēļu pēc grupas 40 gadu jubilejas turnejas pēdējā koncerta, kas notika Losandželosā "Hollywood Bowl" arēnā.

Jau iepriekš Toms Petijs intervijā mūzikas medijam "Rolling Stone" bija uzsvēris, ka šī visticamāk ir pēdējā "Tom Petty and the Heartbreakers" tik vērienīgā turneja. Visi grupas dalībnieki ir cienījamos gados un vairs nevēlas tik daudz laika pavadīt prom no mājām. Kopumā grupas jubilejas turnejā bija notikuši 53 koncerti.

"Tā bija visu grupas karjeru aptveroša hitu parādē, ar ko tika nosvinēts grupas 40 gadu daiļrades vēriens un mērogs," raksta mūzikas medijs "New Musical Express". Koncerts 25. septembrī "Hollywood Bowl" arēnā noslēdzās ar klasiku – "You Wreck Me" un "American Girl".

Jau ziņots, ka leģendārais mūziķis tika atrasts naktī uz pirmdienu bez samaņas savā Malibu mājā un nogādāts UCLA Santamonikas slimnīcā. Petijam bija pilnībā apstājusies sirdsdarbība. Lai gan slimnīcā viņš tika pieslēgts pie mākslīgi dzīvību uzturošām ierīcēm, sirds un smadzeņu darbību nav izdevies atjaunot.

Plašu popularitāti Toms Petijs un viņa grupa "The Heartbreakers" iemantoja 70. gadu otrajā pusē, kad iznāca apvienības zināmākie hiti – "American Girl", "Free Fallin'", "Breakdown" un "Listen to Her Heart". 2002. gadā "Tom Petty and the Heartbreakers" tika uzņemti Rokenrola slavas zālē.

"Tom Petty and the Heartbreakers" jaunākais ieraksts "Hypnotic Eye" iznāca 2014. gadā.

Toms Petijs dzimis 1950. gada 20. oktobrī, Geinsvilā, Floridā. Kā viņš pats vēlāk atzina savam biogrāfam Vorenam Zeinam, viņa bērnība nav bijusi laimīga un viņš cietis no sava tēva Erla vardarbības.

Bērnībā uz viņu lielu iespaidu atstāja Elviss Preslijs, bet par zīmīgu pavērsienu kļuva grupas "The Beatles" debija Eda Salivana šovā, pēc kura noskatīšanās tobrīd 13 gadus vecais Petijs nolēmis, ka arī viņam jādibinā grupa.