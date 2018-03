No 24. februāra līdz 27. martam Rīgā un Ādažos norisinās Latvijas Komponistu savienības rīkotās "Latvijas Jaunās mūzikas dienas", kuru programmā notiek deviņi dažādi pasākumi atšķirīgām muzikālām gaumēm.

Festivāla programma ir jau tuvu izskaņai. 25. martā koncertā "Autors. Skaņa. Perspektīva. Volume II" un 27. martā noslēguma koncertā "Art-i-shock" gaidāmi vēl astoņi pirmatskaņojumi.

Svētdien, 25. martā, pulksten 19.00 Rīgas Latviešu biedrības namā skanēs otrā daļa muzikālai pastaigai autoru galerijā. Koncertā "Autors. Skaņa. Perspektīva. Volume II" dažādi kamermūziķu sastāvi dramaturģiski mainīs izkārtojumu uz skatuves un skanējumu. Jaunas interpretācijas veidotas Lindas Leimanes, Jāņa Petraškeviča, Andra Dzenīša un citu komponistu mūzikai. Savukārt programmā iekļautie jaundarbi ir Anitas Miezes miniatūra "Aiz loga", Sabīnes Ķezberes čella un vijoles saspēle skaņdarbā "Kalnu meditācija", kā arī Ievas Klingenbergas folkloras iedvesmotā "Teci, teci, valodiņa" flautai un klarnetei. Pārlikuma pirmatskaņojumu piedzīvos Rutas Paideres "Ornamente" igauņu klavesīnistes Enes Naeles un čellista Ivara Bezprozvanova interpretācijā. Līdzās minētajiem mūziķiem saspēlē piedalās arī tādi profesionāli izpildītājmākslinieki kā klarnetists un diriģents Guntis Kuzma, pianiste Roksana Tarvide, vijolnieks Jurijs Savkins, flautiste Nadīna Zapacka un čellists Ēriks Kiršfelds.

Festivāla noslēguma koncertā 27. martā skanēs mūzika, kas radīta trio "Art-i-shock" sastāvam. Kā atzīsts trio mūziķes, viņu pamatrepertuārs ir latviešu laikmetīgā, pēdējo septiņu gadu laikā radītā, mūzika. Šogad pateicoties Latvijas Komponistu savienības pasūtījumiem, repertuāru papildinās vēl četri jaundarbi, kas tiks pirmatskaņoti festivāla noslēguma koncertā. Madara Pētersone kompozīcijā "The Min" pēta cilvēcisko laika izjūtu. Līva Blūma, rakstot "Rope-A-Dope", ir iedvesmojusies no boksa mačā redzētajiem paņēmieniem. Savukārt Agita Reķe jaundarbā "Tauriņi" ideju smēlusies no senas indiāņu teikas. Turpretī Marina Vidmonte skaņdarbā "Debesgaishas acis... deg!" aizrāvusies ar skaņurindu eksperimentiem.

Trio "Art-i-shock" pianiste Agnese Egliņa par festivālu teic šādi: "Šis festivāls ir latviešu mūzika īstiem gardēžiem, tiem, kuri vēlas zināt, kāda ir Latvijas skaņas garša, kā arī ir zinātkāri sadzirdēt, saklausīt jauno komponistu devumu. Šogad festivālā pārstāvēto komponistu spektrs ir īpaši plašs un daudzveidīgs, un katrs klausītājs var atrast sev to tīkamāko."

Biļetes nopērkamas "Biļešu paradīzes" kasēs un internetā.