Par godu Imanta Kalniņa 77 gadu jubilejai, kas tika svinēta 26. maijā, svētdien, 2. septembrī, Dzintaru koncertzālē notiks komponista jubilejas koncerts "Menuets, Kalniņš, Latvija. 50, 77, 100", portālu "Delfi" informē koncerta rīkotāju pārstāvji.

Koncertā pirmajā daļā muzicēs "Turaidas roze", LU absolventu koris "Jubilate" (mākslinieciskais vadītājs un galvenais diriģents Juris Kļaviņš, kormeistari Guntars Felsbergs un Andris Mockus, koncertmeistare Ilze Dzērve), bērnu koris "Omnes" Aijas Kukules vadībā, solisti Uģis Roze un Olga Rajecka, aktrise Rēzija Kalniņa, kā arī mūziķi Aivars Gudrais (ģitāra), Modris Laizāns (basģitāra), Juris Kristons (taustiņinstrumenti), Ivars Kalniņš (bungas).

Pirmās daļas programmā iekļauts fragments no mūzikas filmai "Pūt, vējiņi", dziesmas "Dziesma, ar ko tu sācies", "Vilciņš šodien gar upmalu ies", "Blūzs" (Māra Čaklā dzeja), "Akāciju palags", "Balāde par pārmetumiem", "Elpo", "Saliksim muguras kopā" no Imanta Kalniņa rokoperas "Ei, jūs tur!", "Mūžu mūžos būs dziesma", kā arī dziesmas no grupas "Turaidas Roze" repertuāra: "Mīlestība divreiz neatnāk", "Viļņi Gaujas krastā", "Tiksimies tai pašā vietā", "Rīta serenāde" un "Nelaid, māte, bērnus mežā".

Koncerta otrajā daļā grupa "Menuets", kas šogad svin 50.dzimšanas dienu, piedāvās gan skaistākās un populārākās " dziesmas, kuru autors ir Imants Kalniņš: "Viņi dejoja vienu vasaru", "Alvas zaldātiņi", "Dzeguzes balss", "Balāde par Johanu", "Dziesma, ar ko tu sācies", "Četri balti krekli" u.c., gan grupas agrīnās dziesmas, kuru autori ir Adrians Kukuvass, Juris Sējāns un Juris Kulakovs.

Biļetes uz koncertu var iegādāties "Biļešu paradīzes" kasēs un internetā.