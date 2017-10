Līdz 31. oktobrim ģitāristi ir aicināti pieteikties konkursam "Guitarday 2017". Konkursu jau devīto reizi rīko mūzikas instrumentu veikals "Sound Factory" sadarbībā ar kompāniju "Yamaha". Tas tiek rīkots, lai veicinātu Latvijas mūziķu profesionālo attīstību, mudinot ģitāristus radīt savus oriģināldarbus.

Kā portālu "Delfi" informē rīkotāji, konkursa fināls norisināsies trešdien, 8. novembrī, pulksten 19.00 "Latvijas 1. Rokkafejnīcā", Mārstaļu ielā 2/4.

Konkursa dalībnieki, līdzīgi kā iepriekšējos gadus, cīnīsies par vērtīgām balvām. 1. vieta – dāvanu karte no "Yamaha" 600 eiro vērtībā; 2. vieta – dāvanu karte no "Yamaha" 400 eiro vērtībā; 3. vieta – dāvanu karte no "Sound Factory" 200 eiro vērtībā. Turklāt viens no dalībniekiem saņems arī specbalvu no "Rock Distribution" – MXR custom shop Shin-Juku overdrive pedāli. Savukārt "Ģitārspēle.lv" pasniegs kādam no finālistiem savu simpātiju balvu.

Lai piedalītos konkursā, ģitāristiem, kuri nepārsniedz 30 gadu vecumu, jāieraksta pašsacerēts skaņdarbs mp3 formātā. Ieraksts jānosūta uz e-pastu guitarday@soundfactory.lv līdz 31. oktobra pusnaktij, norādot arī savu vārdu, uzvārdu, vecumu, skaņdarba nosaukumu, mūzikas stilu, grupu, kurā spēlē (ja tāda ir), kā arī pievienojot savu fotogrāfiju.

Pēc pieteikumu izvērtēšana žūrija 3. novembrī mājaslapā www.guitarday.lv paziņos pirmās kārtas uzvarētājus – 10 pretendentus, kuri uzstāsies konkursa fināla koncertā 8. novembrī "Latvijas 1. Rokkafejnīcā"

Finālā katram finālistam būs jāspēlē viens savs skaņdarbs un viena kaverversija. Dalībnieki drīkst uzstāties ar grupu, solo programmu vai spēlēt ar ieraksta pavadījumu.

Plašāka informācija par konkursa nosacījumiem www.guitarday.lv