Kā uzsver koncerta rīkotāji, jaunajā turnejā tiks izmantots iespaidīgs, jauns skatuves dizains un tas būs mūziķu vienīgais koncerts Baltijā. Kā Braiens Mejs (Brian May) stāsta presei: "Tas ir tuvākais, ko jebkad baudīsiet no "Queen", gluži kā vecajos, labajos laikos". "Queen" oriģinālā sastāva dalībniekiem uz skatuves pievienosies Ādams Lamberts.

Grupas "Queen" karjera ilgst vairāk nekā 40 gadus. Simtiem miljonu pārdotu albumu, apbalvojumi, daudzi numur viens ieraksti dažādos topos četru dekāžu garumā – tas viss apliecina "Queen" nozīmi un statusu rokmūzikas vēsturē. Neraugoties uz traģisko vokālista Fredija Merkūrija (Freddie Mercury) zaudējumu 1991. gadā, "Queen" joprojām ir viena no mīlētākajām grupām un talantīgais Ādams Lamberts jau vairāku gadu garumā izcili pilda "Queen" solista pienākumus.

"Queen" un Ādams Lamberts pirmoreiz spēkus apvienoja 2009. gadā, šova "American Idol" finālā, kam sekoja uzstāšanās MTV Eiropas mūzikas balvu pasniegšanas ceremonijā. 2012. un 2013. gadā apvienība sniedza vairākus lielus koncertus, pēc tam dodoties kopīgā turnejā pa ASV. Gada noslēgumā "Queen" un Ādams Lamberts sniedza šovu Londonā, "Big Ben" pakājē. "BBC One" TV translēto tiešraidi noskatījās vairāk nekā 12 miljonu skatītāju.

Uzstāšanās Brazīlijā pirms diviem gadiem, festivāla "Rock in Rio" atklāšanā, iezīmēja savdabīgu 30 gadu jubileju, jo 1985. gadā "Queen" koncertēja Riodežaneiro pat divreiz – festivāla atklāšanā un noslēgumā, kopā pulcējot rekordlielu – vairāk nekā 500 000 apmeklētāju skaitu. Šodien "Queen" un Ādama Lamberta apvienība var lepoties ar izpārdotiem koncertiem visā pasaulē. Koncertā Lietuvā klātesošie varēs baudīt "We Will Rock You", "I Want To Break Free", "Under Pressure", "Bohemian Rhapsody", "We Are The Champions" un daudzus citus "Queen" hitus.

Biļetes uz koncertu būs nopērkamas no piektdienas, 21. aprīļa, plkst. 10.00 "Biļešu servisa" kasēs un internetā.