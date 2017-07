Arēnā Rīga 25. novembrī uzstāsies vācu tehno mūzikas grupa "Scooter", informē koncerta rīkotāju pārstāve Inese Meijere.

"Scooter" Rīgā uzstāsies ar savas 25 gadu jubilejas koncertturnejas "Wild & Wicked" dziesmu programmu, ko papildinās visdažādākie šova elementi, horeogrāfiskie risinājumi, pirotehniskie efekti, spēcīgas skaņas, gaismas spēles un deju numuri.

Koncertā grupa izpildīs savus populārākos 25 gadu garumā radītos hitus - "Maria", "Fire", "How much is the fish", "J'adore Hardcore", "Nessaja" un daudzas citas pazīstamas dziesmas. Savas karjeras laikā grupa ir organizējuši vairāk nekā 1000 koncertu visā pasaulē.

Līdzās "Scooter" uz koncerta skatuves kaps arī "DJ Sash" un "2 Unlimited".

"DJ Sash" muzikāli darbojas jau vairāk nekā 10 gadus, kuru laikā viņa albumi pārdoti vairāk 17 miljonos eksemplāru. Dīdžejus ieguvis arī vairāk nekā 60 zelta un platīna mūzikas balvu.

Savukārt "2 Unlimited" koncertā izpildīs savus hitus "No Limit", "Tribal Dance", "Twilight Zone", "Let The Beat Control Your Body" un citus.