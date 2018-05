30. oktobrī " Palladium " koncertzālē jaunākā albuma "Outsider" turnejas ietvaros uzstāsies populārā Kanādas alternatīvā hārdroka un postgrandža grupa "Three Days Grace" (3DG). Gaidāms, ka koncertā izskanēs dziesmas no visiem apvienības radošajiem periodiem, aptverot tādus hitus kā "I Hate Everything About You", "Never Too Late", "Animal I Have Become", "Pain", "Just Like You", "Home", "I Am Machine", "Riot", "The Mountain" u.c., portālu "Delfi" informē koncerta rīkotāju pārstāvji.