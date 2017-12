Operetes Jaungada koncertos uzstāsies džeza pianists Harijs Bašs

26. decembrī pulksten 16.00 Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē, kā arī 29. un 30. decembrī pulksten 18.00 kultūras pilī "Ziemeļblāzma" izskanēs Operetes Jaungada koncerti "In Blue". Koncertprogrammā iekļauti gan Johana Štrausa operešu hiti, gan Džordža Geršvina "Rapsodija blūza stilā" un Leonarda Bernstaina skaņdarbi, savukārt pie klavierēm būs džeza pianists Harijs Bašs vai Agnese Egliņa, bet pie diriģenta pults – šī gada jubilārs Guntars Bernāts.

"Šajā koncertā mūzika būs īpaša: fragmenti no Bernstaina "Vestsaidas stāsta", kas man ir īpaši tuva – šo mūziku atceros no savas bērnības, kad mans tēvs mani ņēma līdzi uz operetes teātri. Viņš bija pirmais, kurš Padomju Savienībā iestudēja un diriģēja šo mūziklu. Savukārt, Geršvina "Rapsodiju blūza stilā" pirmo reizi nospēlēju kopā ar Raimondu Paulu uz divām klavierēm, kad mācījos vēl konservatorijā. Pēc tam – jau ar dažādiem simfoniskajiem orķestriem. Tagad arī ar Operetes orķestri!" atklāj Harijs Bašs.

Kā portālu "Delfi" informē Latvijas Operetes fonda pārstāve Diāna Ponaskova, klausītājus gaida tikšanās arī operetes solistiem – soprāniem Antu Jankovsku no Itālijas un Lauru Purenu, tenoru Nauri Puntuli un baritonu Nauri Indzeri. Koncertos skanēs Johana Štrausa mūzika – fragmenti no operetēm "Čigānu barons" un "Sikspārnis", kā arī valši un polkas; Džordža Geršvina "Rapsodija blūza stilā"; Leonarda Bernstaina kompozīcijas – "Amerika, Amerika!", "Jūtos skaista", "Šovakar" no pasaulslavenā mūzikla "Vestsaidas stāsts".

Savukārt 29. decembra koncertā pie klavierēm Hariju Bašu aizstās pianiste Agnese Egliņa, bet 30. decembra koncerts būs veltīts Guntara Bernāta 50. jubilejai.

Foto: Publicitātes foto

Harijs Bašs dzimis mūziķu ģimenē – māte Rasma bija koridirģente, tēvs Mendelis – diriģents, komponists, pedagogs. Izglītību Bašs ieguva Emīla Dārziņa speciālajā mūzikas vidusskolā, absolvējot prof. Hermaņa Brauna klavieru klasi. Jau 9. klasē Harija interesi saistīja džezs un popmūzika, mācoties vidusskolā, Bašs kļuva par taustiņinstrumentālistu ansamblī "Inversija", uzņēmās tā vadību un festivālā "Liepājas dzintars" tika atzīts par labāko pianistu, grupai "Inversija" izcīnot otro vietu.

Pēc šī panākuma jaunajam pianistam pastiprināti uzmanību pievērsa Raimonds Pauls. Pēc dārziņskolas Bašs iestājās Latvijas konservatorijā, kur padziļināti apguva arī džeza pianismu pie Maestro. Izveidojās izcils pianistu duets, kas debitēja Raimonda Paula 30 daiļrades gadiem veltītajā koncertā 1981. gadā un izraisīja publikas milzu sajūsmu. Ar šo programmu pēcāk notika koncerti ne tikai Rīgā, bet vairāki – arī Maskavā.

1985. gadā Bašs kļuva par Latvijas radio estrādes orķestra pianistu, īslaicīgi darbojās arī ansamblī "Remix". Sākās aktīva komponēšana, Harija skaņdarbus ievēroja arī komponists Pauls Dambis, aicinot mācīties kompozīciju. Bašs otrreiz iestājās konservatorijā, tika uzņemts uzreiz otrajā kursā. Pie Dambja viņš mācījies trīs gadus, vēlāk jau džeza kompozīcijā un pianismā mūziķis papildinājies arī Vācijā.

Biļetes uz koncertiem iegādājamas "Biļešu paradīzes" kasēs un internetā.