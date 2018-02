Deviņu cilvēku ska-punk žanrā muzicējošais kolektīvs pēdējos gadus ir nemainīgs. "Agrāk regulāri lielā kolektīva sastāvs bija visai plūstošas dabas. Tas jau laikam normāli. Ar laiku paši kļūstam nopietnāki un pieņemam viens otru ar visiem velniem galvās un pārējo," stāsta grupas dibinātājs, dziesmu autors un galvenais runas vīrs Ints Ķergalvis, pazīstams arī pēc skatuves vārda Speiss.

Šobrīd kopā ar viņu OB muzicē ģitārists Andžs Zvirbulis (Andžiks), mandolīnists un ģitārists Kaspars Čakste, bundzinieks Jānis Puzaks (Ješka), basģitārists Raitis Neitāls (Bālais), kā arī četri pūšamo instrumentu spēlētāji – Jānis Kaličus (Kaļa), Maksims Starodubovs (Maksis), Ritvars Šilkovs (Ricis) un Nauris Bruņinieks (Brunis).

Puiši stāsta, ka koncerts Liepājā vienmēr esot kas īpašs, it sevišķi svinot tik nozīmīgu gadskārtu kā 18. Arī šogad jubilejā grupas līdzjutējiem būs iespēja novērtēt kādu pirmatskaņojumu. "Gandrīz pusgadu esam bijuši klusi. Vismaz tā var no malas šķist. Taču šo laiku esam strādājuši pie jaunām dziesmām. Vienu no tām izdosim par godu jubilejai, turklāt beidzot esam uzņēmuši arī videoklipu," skaidro Ritvars Šilkovs, kurš nereti uzņemas arī OB menedžmenta pienākumus.

Arī pirms gada, svinot jubileju, OB publicēja jaunu dziesmu "Mazo cilvēku vārdā", kurai vēlāk izveidoja video versiju ar kadriem no svinībām Liepājā.



Kā ierasts, arī šogad svinēt gribētājus no Rīgas uz Liepāju un atpakaļ vizinās īpašs fanu autobuss. Plašāka informācija grupas mājaslapā un "Facebook" profilā.