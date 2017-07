Jau daudzi mani kolēģi ir teikuši, ka Lucavsala nudien ir piemērota lieliem koncertiem, un beidzot par to sanāca pārliecināties arī man. Jāuzslavē arī "Rīgas satiksme", kas bija nodrošinājusi speciālu trolejbusu no Latvijas Universitātes, lai bez bēdām notikuma vietā nokļūtu pat tādi mūžam apmaldījušies cilvēki kā šī raksta autors. Savukārt pēc koncerta sev pa plecu varēja sist taksometru šoferi, kuri par braucienu Rīga-Baloži nekautrējās prasīt pat 50 eiro. Es gan beigās pierunāju uz 15 eiro, un ar neieslēgtu skaitītāju aizbraucu. Ienesīga nakts!

"Red Hot Chili Peppers" strāva sākās jau trolejbusā. Bariņš krievvalodīgu jauniešu nekautrējās skaļi dziedāt populārākās dziesmas. Kad es viņiem iedevu iepriekš izprintēto potenciālo setlisti, grupiņas līderis norādīja, ka tā noteikti nebūšot šovakar. Vēlāk pārliecinājos, ka viņam bija 100% taisnība, jo pat ievadošais skaņdarbs nesaskanēja ar pirms dažām dienām spēlēto Krakovā, Polijā.

"Red Hot Chili Peppers" sāka spridzināt uzreiz. Pēc neliela ievada tika nospēlēts enerģiskais "Can't Stop", kam sekoja divi salīdzinoši lēnie gabali "Snow U (Hey Oh)" un "Zephyr Song". Patīkamākais pārsteigums bija lieliski izpildītā kaverversija Igija Popa klasiskajam "I Wanna Be Your Dog", ko es, godīgi sakot, tiešām nebiju gaidījis.

Pēc minētās kaverversijas sanāca pavērot apkārtni un iepazīties ar cilvēkiem. Pietiekami liels pārsteigums bija salīdzinoši lielais mūsu kaimiņvalstu – lietuviešu un igauņu – apmeklējums. Atradās pat tādi igauņi, kuri nemaz nezināja, ka Tallinā "Red Hot Chilli Peppers" jau tika spēlējuši pirms vairākiem gadiem. Iepazīšanās notika pie, šķiet, vienīgās alus telts, kuras pārdevēju-lējēju es neapskaužu nemaz. Viņš laikam bija spiests apkalpot visus sanākušos cilvēkus. Iespējams, tas saistīts ar Saeimas lēmumu, ka alus turpmāk būs luksusa prece un pieejams tikai bagātiem cilvēkiem.

Augstāk minētajam krievu jaunietim bija taisnība vēl vienā lietā – "Red Hot Chili Peppers" tā arī nenospēlēja savu slavenāko hītu "Under The Bridge". Iespējams, tas viņiem ir tikpat apriebies kā grupai "Radiohead" dziesma "Creep", kuru viņi tagad sākuši izpildīt pēc daudzu gadu pārtraukuma.

Ņemot vērā grupas brīvdienu, kuru pavadīja arī vairāki fotogrāfi, nedaudz pārsteidza RHCP komunikācija, kuras praktiski nebija vispār. Viss tika nospēlēts perfekti, organizēti un tehniski precīzi. Taču mazliet pietrūka emociju no skatuves puses, kuru, par spīti tam, netrūka publikā – tā tiešām bija viena no smaidīgākajām, pieklājīgākajām un atbalstošākajām, kādu pēdējos gados nācies redzēt.

Beiguši ar leģendāro "Give It Away" un vēl dažu minūšu improvizāciju, "Red Hot Chili Peppers" atvadījās no Latvijas, lai dotos tālākos izbraucienos savas turnejas "The Getaway World Tour" ietvaros.

Cilvēki gan vēl uzkavējās Lucavsalā – pārdziedāja dzirdētās dziesmas, iedzēra nogurušā pārdevēja-lējēja lietu alu un dalījās emocijās par aizvadīto lielisko vakaru.

Lucavsala tiešām ir lieliska vieta lieliem koncertiem, tāpēc cerams, ka FBI kādreiz turp ataicinās arī kādu grupu, kuras pēdējais lieliskais albums nebūs iznācis deviņdesmitajos gados.