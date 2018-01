Metropolitēna policija apstiprinājusi, ka Doloresas O'Riordanas nāve nerada aizdomas, ziņo Lielbritānijas raidsabiedrība BBC.

Viņi arī nākuši klajā ar paziņojumu, ka ir sagatavots ziņojums tiesu izmeklētājam par tālāku O'Riordanas nāves iemeslu izmeklēšanu.

Savukārt O'Riordanas draugi medijiem atklāj, ka nekas nav liecinājis par tuvojošos nelaimi. O'Riordana dažas stundas pirms nāves sazinājusies ar Denu Veitu, rokmūzikas izdevniecības "Eleven Seven" izpilddirektoru. Veits atklāj: "Doloresa atstāja man balss ziņojumu neilgi pēc pusnakts, kurā paziņo, ka viņai ļoti patīk "Bad Wolves" versija dziesmai "Zombie"." Viņa gribējusi satikt Veitu studijā, lai "ierakstītu vokālus".

"Viņa izklausījās dzīvespriecīga, jokoja un bija patīkami satraukta par šajā nedēļā paredzēto tikšanos ar mani un manu sievu. Ziņas par viņas nāvi ir graujošas, un domās es esmu ar viņas bijušo vīru Donu, viņas bērniem un māti," turpina Veits.

O'Riordanai iepriekš bijušas problēmas ar muguru, kuru dēļ nācās atcelt lielu daļu no 2017. gada Eiropas tūres, raksta "The Telegraph". Savukārt jūlijā "The Cranberries" nāca klajā ar paziņojumu, ka O'Riordanas ārsti likuši atcelt Ziemeļamerikas tūri, jo atveseļošanās "nenotiek tik labi, kā bija cerēts".