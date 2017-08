Dzintaru koncertzālē 20. augustā plkst. 19.00, svinot Somijas simtgadi, Ziemeļvalstu un Baltijas jauniešu simfoniskais orķestris "Orkester Norden" (ON) piedāvās klausītājiem koncertprogrammu ar nosaukumu "Orkester Norden'17 godina Somiju", portālu "Delfi" informē orķestra pārstāvji.

Diriģenta Johanesa Gustavsona (Johannes Gustavsson) vadībā orķestris sagatavojis vairākus izcilo mūzikas dižgaru – Žana Sibēliusa, Britas Bīstromas, Edvarda Elgāra u.c. skaņdarbus. Koncertā piedalīsies solisti – soprāns Suzanna Andersone (Susanna Andersson) un čellists Jākobs Korānji (Jakob Koranyi).

Orķestrī "Orkester Norden" spēlē talantīgākie Ziemeļvalstu un Baltijas reģiona jaunieši vecumā no 15 līdz 25 gadiem. Ikviens no mūziķiem ar izcilību studē kādā no Ziemeļvalstu vai Baltijas reģiona mūzikas akadēmijām, un ik vasaru jaunieši pulcējas uz intensīviem kopmēģinājumiem kādā no valstīm, kas izvēlēta par tā brīža orķestra mājvietu. Šogad tā ir Dānijas pilsētas Olborgas "Mūziķu māja" (Musikkens Hus, Aalborg). Pēc vairāku nedēļu intensīviem mēģinājumiem "Orkester Norden" ar sagatavoto programmu, kopā ar izcilu diriģentu un spožiem solistiem, dodas koncertēt Dānijā, Latvijā, Igaunijā un Somijā.

Šogad pie orķestra diriģenta pults būs Johaness Gustavsons. Viņš labi pārzina "Orkester Norden", jo pats ir nācis no tā dalībnieku rindām – senāk orķestrī spēlēja altu. Šobrīd Gustavsons ir Vermlandes (Zviedrijā) Operas galvenais diriģents un regulāri strādā ar Helsingborgas simfonisko orķestri. Bijis galvenais diriģents Vesterosas Sinfonietta (Västerås Sinfonietta), Ziemeļvalstu kamerorķestrī (Nordic Chamber Orchestra) un Olū Simfoniskajā orķestrī (Oulu Symphony Orchestra).

Suzanna Andersone ir dzimusi Zviedrijā. Daudzos pasaulē zināmākajos opernamos Andersone dziedājusi vadošo lomu partijas, uzstājusies kopā ar tādiem prominemtiem orķestriem kā Kopenhāgenas filharmonisko orķestri, Helsinku filharmonisko orķestri un BBC Koncertorķestri.

Arī Jākobs Korānji ir dzimis Zviedrijā, bet viņa dzimtas saknes meklējamas Ungārijā. Korānji ar viņam vien piemītošos eleganto un vieglo spēlēšanas manieri ir apbūris gan kritiķus, gan klausītājus, kļūstot par vienu no pieprasītākajiem jaunajiem klasiskās mūzikas izpildītājiem daudzviet Eiropā. Viņš uzstājies Barselonā, Parīzē, Vīnē un citviet. Šajā gadā Jakobs kā solists uzstāsies uzstāsies ne vien ar "Orkester Norden", bet arī ar Bogotas filharmonisko orķestri un Stokholmas Karalisko filharmonisko orķestri.

Bezmaksas ielūgumus uz koncertu iespējams izņemt "Biļešu servisa" kasēs Dzintaru koncertzālē, Kongresu namā un Dailes teātrī, kā arī internetā.