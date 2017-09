Oktobra sākumā Rīgā ieradīsies zviedru izcelsmes ASV dzīvojošs pasaulslavens klarnetists Hokans Rosengrens (Håkan Rosengren), lai uzstātos orķestra "Rīga" sezonas atklāšanas koncertā un sniegtu meistarklases Orķestra "Rīga" mūziķiem. Koncertā 12. oktobrī pulksten 19.00 Latvijas dzelzceļa vēstures muzejā Hokans Rosengrens atskaņos tieši viņam sacerētu Frenka Tičeli "Koncertu klarnetei un pūtēju koncertorķestrim", portālu "Delfi" informē orķestra "Rīga" pārstāve Simona Ruska.

H. Rosengrens kā solists un kamermūziķis koncertē visā pasaulē un regulāri piedalās lielākajos mūzikas festivālos. Pēc viņa koncerta Ņujorkā laikrakstā "The New York Times" bija sekojoša atsauksme: "Rosengrens uzreiz paliek atmiņā kā personība mūzikā. Viņam ir ekselenta tehnika, brīnišķīgs tonis, viņš protot izvilināt no instrumenta daudz dažādu krāsu." Arī komponists Frenks Tičeli (Frank Ticheli), Klarnetes koncerta autors, teicis: "Rosengrena ugunīgajai virtuozitātei apvienojumā ar izsmalcināti skaisto toni bija tieša ietekme uz maniem radošajiem lēmumiem strādājot pie šī darba." Koncertu klarnetei un orķestrim Frenks Tičeli sacerēja 2010. gadā – sākotnēji tas bija solo klarnetei ar simfonisko orķestri, bet 2011. gadā komponists pats izveidoja versiju ar pūtēju koncertorķestra pavadījumu.

Koncerta trīs daļas ir F. Tičeli cieņas apliecinājums trim 20. gadsimta amerikāņu mūzikas ikonām: Džordžam Gēršvinam, Āronam Koplendam un Leonardam Bernsteinam. Visprecīzāko sava skaņdarba raksturojumu sniedz pats komponists: "I daļu "Rapsodija Džordžam" veido hromatiskas, džeziskas, nerimstošas sešpadsmitdaļnošu brāzmas, kas plūst starp solistu un ansambli. Šī ātrumspēle tiek pastiprināta ar staigājošu basa līniju, džeza sinkopēm. II daļa "Dziesma Āronam" pamodina maigu, plašu skanējumu, ko dažreiz esam dzirdējuši Koplenda skaņdarbu lēnajās daļās.

Komponējot Fināla daļu "Lauztie ritmi Lenijam" es iztēlojos Bernsteinu, kurš no podesta kaislīgi sludina par mūziku kā spēcīgu un nepieciešamu cilvēces spēku. Es cienu un augstu vērtēju viņa entuziasmu mūža garumā, kas izpaudās viņa diriģēšanā, komponēšanā, atskaņošanā, mācīšanā un neskaitāmos citos veidos". Hokans Rosengrens ir bijis šī koncerta pirmais atskaņotājs un arī šobrīd tiek aicināts to spēlēt ar daudziem orķestriem pasaulē.

Hokans Rosengrens ir saņēmis stipendijas un balvas no Zviedrijas Karaliskās Mūzikas akadēmijas, Zviedrijas Mākslas padomes, bijis Fulbraita stipendiāts, ieguvis pirmo vietu Starptautiskās mākslinieku ģildes konkursā Ņujorkā, pirmo vietu Losandželosas Mākslas padomes konkursā, pirmo vietu UNESCO Starptautiskajā izpildītājmākslinieku konkursā un citos. Šobrīd viņš pilda godpilno kompāniju "Buffet" un "Rico" oficiālā mākslinieka funkciju, ir profesors Kalifornijas Fulertona universitātes Mūzikas skolā.

Daloties ar savu pieredzi un zināšanām, mākslinieks sniedz meistarklases, veic pedagoģisko darbību, piedalās dažādos mūzikas ierakstu projektos. Hokana Rosengrena meistarklases Rīgā notiks 10. un 13.oktobrī, pateicoties kompānijas "Prike Latvia" dāvinājumam, ko Orķestris "Rīga" saņēma kā Latvijas Lielās Mūzikas balvas Publikas simpātijas balvas ieguvējs, iegūstot šo balvu portāla DELFI rīkotajā publikas balsojumā.

Biļetes iespējams iegādāties visās "Biļešu paradīzes" kasēs un internetā.