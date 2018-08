Kanādiešu grupas jaunākais, 2017. gada jūlijā izdotais albums "Everything Now" mūzikas kritiķus dala divās frontēs – vieniem tas liek raukt sejas un saukt par garlaicīgu un vienmuļu ("Pitchfork"), bet otrus – sajūsmina, piemēram, "Rolling Stone" raksta par to, cik drošsirdīgi un skanīgi "Everything Now" runā par toksisko kultūru, kurā dzīvojam. Tomēr visi kā viens atzīst, ka "Arcade Fire" uzstāšanās koncertos un festivālos joprojām ir kaut kas, ko ir vērts redzēt. "Everything Now Continued" koncertturnejas laikā ne vienu reizi vien grupa skatuvi ir pārvērtusi boksa ringā, tomēr, kā atklāj koncerta rīkotāji no "Positivus Music", Mežaparka Zaļajā teātrī tādu celt nav paredzēts.

"Arcade Fire" priekšplānā gozējas precētais pāris Vins Batlers (Win Butler) un Režīna Šasāna (Régine Chassagne) – abi ir grupas dibinātāji un tajā spēlē vairākas lomas. Lai arī Batlers ir galvenais grupas vokālists, arī Šasānas balss ieskanas vairākās dziesmās, līdzās tam viņa spēlē bungas, akordeonu, ksilofonu, leijerkasti, ērģeles un sintezatoru. Šasānai piemīt īpašs talants – jau kopš mazotnes viņa, vien ieklausoties melodijā, to patur atmiņā un ir to spējīga nospēlēt. Taču viņa, tāpat kā visi "Arcade Fire" dalībnieki, uzstājas kā multiinstrumentāliste, piedaloties kopīgajā orķestra-cirka-rokkoncerta priekšnesumā.

Konors Beks Kanādas mūzikas un kultūras medijam "Live in Limbo" recenzijā par "Arcade Fire" raksta, ka koncerta laikā viņam prātā iešāvies šķietami muļķīgs jautājums, uz kuru viņš atbildi nerada, līdz neieskatījās interneta enciklopēdijā "Vikipēdijā" – cik cilvēku ir grupā? Tā saka, ka šobrīd grupas sastāvā ir seši dalībnieki, bet turnejā pievienojas vēl trīs. "Arcade Fire" neviens nespēlē vienu un to pašu instrumentu visu uzstāšanās laiku, kā arī neuzkavējas vienā skatuves vietā ilgāk par vienu dziesmu. Šasāna vienā brīdī spēlē bungas, vēlāk jau akordeonu. Vijolniece Sāra Noifelda (Sarah Neufeld) pēkšņi, dziedot aizskrien pie sintezatora. Tāpat grupa vēl muzicē Ričards Rīds Perijs (Richard Reed Parry), Viljams Batlers (William Butler), Džeremijs Gara (Jeremy Gara) un Tims Kingsburijs (Tim Kingsbury).

"Arcade Fire" dalībnieki uz vienas skatuves muzicējuši ar Florensi Velšu no "Florence and The Machine", Džārvisu Kokeru no "Pulp", Bono un "U2", un citiem. Tomēr slavenākais no viņu agrīnās daiļrades atbalstītājiem un sadarbības partneriem ir dižais tēlu un skaņu meistars Deivids Bovijs. Tieši pateicoties viņam "Arcade Fire" eksistē, tā īsi pēc Bovija nāves medijiem pauda Vins Batlers.

Bovijs esot mūzikas ierakstu veikalā izpircis "Funeral" diskus, lai tos dāvinātu ar saviem draugiem. ""Arcade Fire" ierakstos un skaņā mīt nevaldāma kaislība," dziedātājs stāstījis "Rolling Stone". Bovijam "Arcade Fire" un tās radītā mūzika patika tik ļoti, ka viņš ne tikai uzstājās kopā ar grupu, bet arī iedziedāja vokālu grupas 2015. gada albuma "Reflektor" tituldziesmā.



Gadu pēc sava pirmā albuma – "Funeral" – izdošanas "Arcade Fire" (tad vēl saukti "The Arcade Fire") uzstājās Kalifornijas tuksnesī, mūzikas un mākslas festivālā "Coachella". Šis koncerts joprojām tiek minēts kā piemērs tam, kā jāizskatās festivāla priekšnesumam. Tērpušies motociklistu ķiverēs un uzvalkos, kas ir pāris izmērus par lielu, viņi mazliet atgādināja par Deividu Bērnsu. Tomēr "Arcade Fire" ar pūli strādāja ar pavisam jaunu un sev vien raksturīgu enerģiju. Fanu un mūzikas kritiķu vidū šis tiek sludināts kā viens no labākajiem "Coachella" notikušajiem koncertiem, un jāpiebilst, ka festivālā ir uzstājušās tādas mūzikas pasaulē atzītas zvaigznes kā "The Cure", Madonna, Bejonse un daudzas citas. Vēlāk, 2007., 2011. un 2014. gadā, grupa festivālu pārsteidza ar iespaidīgākiem šova elementiem, bet 2005. gada uzstāšanās "Coachella" bija un palika tolaik nesen izveidotajai grupai būtisks pagrieziena punkts karjerā.



Pats amerikāņu rokmūzikas boss Brūss Springstīns savulaik devis padomus, ko darīt, kad kritika vēršas pret mūziķiem. Radio pārraidē "Consequence of Sound" Vins Batlers stāstīja, ka Springstīna galvenais ieteikums ir katrā koncertturnejā uzstāties Spānijā. Jo tad, kad pienāks laiks, kad cilvēkiem nepatiks viņu mūzika, mūziķi varēs paslēpties Spānijā, spēlēt vietā, kur cilvēki vienmēr viņus mīlēs. "Un jūs būsiet Spānijā, varēsiet ēst gardus ēdienus. Tad pēc 10 gadiem, kad cilvēki atkal atskārtīs, cik brīnišķīgi esat, varēsiet atgriezties Amerikā," ieteicis Springstīns.

Par "Arcade Fire" jaunāko un mūzikas kritiķu acīs pretrunīgāko albumu grupas līderis vien pasmīn, intervijā britu medijam "The Guardian" sakot, ka viņš cer – "Everything Now" ir grupas sliktākais ieraksts. Ja tā, tad iespējams, "Arcade Fire" ir "izcilākā grupa pasaulē". "Man tas šķiet smieklīgi," viņš saka. "Ja tas ir sliktākais, ko spējam izdarīt, tad es jūtos gana laimīgs."

Neapšaubāmi lielākā izgāšanās albuma "Everything Now" popularizēšanā bija izmantotie mārketinga triki, jo tos līdz galam neizprata pat grupas fani. Satīriskā kampaņā grupa tiražēja sēriju viltus ziņu, izziņoja ģērbšanās etiķeti uz saviem koncertiem un izgatavoja brokastu pārslas. Batleram šķiet, ka problēma ir tajā, ka cilvēki nebija gatavi šādiem jokiem no "Arcade Fire". Ja tos būtu radījuši tādi mediji kā "The New Yorker" vai "The Onion", publika būtu smējusies. Cilvēki, viņaprāt, neiedziļinājās kontekstā.

Bez satīriskiem mārketinga trikiem pašā albumā ir sava veida smīkņāšana par intertekstualitāti. Piemēram, "Everything Now" tituldziesma, kas tapusi sadarbībā ar slavenās franču elektronikas grupas "Daft Punk" Tomasu Bangalteru (Thomas Bangalter), melodijā atsaucās uz grupu "ABBA". Dziesma "Signs of Life" ar saviem akcentiem atgādina par 70. gadu disco funk, bet "Creature Comfort" Batlers dzied par kādu, kas grib izdarīt pašnāvību, klausoties viņu pirmo albumu – "Funeral".



Kamēr "Everything Now" vairāk vai mazāk veiksmīgi cenšas atspoguļot dzīvi tādu, kāda tā ir šodienas kultūrā, skaidrs ir tas, ka "Arcade Fire" 6. augustā ļaus publikai arī dziedāt līdzi "whoah-oh-oh" ("Wake up"). Spriežot pēc šīs turnejas dziesmu sarakstiem, būs arī "Rebellion (Lies)", "No Cars Go" un citi skaņdarbi no grupas pirmajiem albumiem.