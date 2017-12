Svētdien, 7. janvārī, pulksten 18.00 VEF Kultūras pilī orķestris “Rīga” un tā mākslinieciskais vadītājs Valdis Butāns aicina uz krievu klasiskās mūzikas un dzejas programmu “Ziemas gleznas”, portālu “Delfi” informē orķestra pārstāvji.

Koncertā skanēs pasaulē pazīstami Pētera Čaikovska, Modesta Musorgska, Arama Hačaturjana un Dmitrija Šostakoviča mūzikas šedevri. Kopā ar Orķestri "Rīga" uzstāsies izcilais pianists Andrejs Osokins, un koncertu bagātinās aktrises Ņinas Ņeznamovas krievu autoru dzejas lasījumi oriģinālvalodā.

Krievu klasiskās mūzikas un dzejas programma "Ziemas gleznas" ir veltīta pareizticīgajiem un vecticībniekiem, kuri 7. janvārī svin Ziemassvētkus – Kristus piedzimšanas svētkus.

Koncerta programmā iekļauti Pētera Čaikovska skaņdarbi – Polonēze no operas "Jevgēņijs Oņegins" un Ziedu valsis no baleta "Riekstkodis", kā arī "Adagio" no Arama Hačaturjana baleta "Spartaks".

Viens no labākajiem Latvijas pianistiem – Andrejs Osokins – koncertā "Ziemas gleznas" interpretēs enerģisko un priekpilno Dmitrija Šostakoviča Otro klavierkoncertu, kas tieši pēdējos gados iekarojis lielu popularitāti pasaulē. Komponists sacerēja Otro klavierkoncertu 1957. gadā savam deviņpadsmitgadīgajam dēlam Maksimam dzimšanas dienā, dāvinot gaišu, jauneklīgu mūziku.

Koncerta centrā – krievu klasiķa Modesta Musorgska monumentālā programmatiskā svīta "Izstādes gleznas". Orķestris "Rīga" un tā mākslinieciskais vadītājs Valdis Butāns atskaņos Boļeslava Voļaka radīto pārlikumu tieši orķestrim "Rīga". Svītu "Izstādes gleznas" Musorgskis veltījis sava drauga, krievu mākslinieka un arhitekta Viktora Hartmaņa piemiņai. 1874. gada februārī Sanktpēterburgas Mākslas akadēmijā tika atklāta izstāde ar vairāk kā 400 Hartmaņa darbiem, kuras apmeklējums Musorgskim sniedza iedvesmu "Izstādes gleznu" komponēšanai. Šī svīta ir kā fantāzijas uzburta muzikāla pastaiga pa gleznu galeriju. Svītas desmit daļu radīšanai komponists par pamatu izmantojis Hartmaņa zīmējumus un akvareļus, starp tiem pazīstamākie "Rūķis", "Neizšķīlušos cālēnu balets", "Katakombas", "Tiljerī dārzs", "Varoņu vārti Kijevā". Mūzikā dzirdams spēcīgs tautiskais kolorīts, kas parādās viegli uztveramās melodijās, sadzīvisko ainu burzmā un pasaku tēlos.

Ieeja koncertā ar bezmaksas ielūgumiem, kas saņemami no 4. janvāra darba dienās no plkst. 12.00 līdz plkst. 14.00 Kronvalda bulvārī 8, kā arī stundu pirms koncerta VEF Kultūras pilī.