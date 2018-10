Trešdien, 10. oktobrī kinoteātra "Splendid Palace" Lielajā zālē notiks koncertcikla "Nāc, ieklausies orķestrī Rīga!" pirmā saruna par mūziku – "Skolas muzikālie noslēpumi", portālu "Delfi" informē orķestra pārstāvji.

Sarunas laikā dziedātājs Daumants Kalniņš un Orķestris "Rīga" diriģenta Valda Butāna vadībā meklēs un atklās, ka matemātika, zīmēšana, darbmācība un citi mācību priekšmeti var būt ļoti muzikāli.

Visbiežāk skolēni par mūziku ko jaunu uzzina vien skolu mūzikas kabinetos. Tomēr pasākuma apmeklētājiem būs iespēja pārliecināties, ka kaut neliela daļa mūzikas ir atrodama teju ikvienā mācību priekšmetā.

Par dabas zinībām simboliski vēstīs muzikālās tēmas no Antonio Vivaldi ievērojamākā un pazīstamākā cikla "Gadalaiki", bet fragmenti no Modesta Musorgska svītas "Izstādes gleznas" rosinās krāsainu iztēli un vēlmi doties kāda mākslas muzeja apmeklējumā.

Latviešu valodas alfabētu varēs izdziedāt kopā populārajā Renāra Kaupera dziesmā "Joka pēc alfabēts", kuru komponists Emīls Zilberts darinājis atskaņojumā pūšaminstrumentiem.

Viens no skaniski interesantākajiem mācību priekšmetiem, iespējams, ir darbmācība, jo mūzikā attēlot var gan kokapstrādi, gan šujmašīnas diegšanas skaņas, gan trauku šķindoņu, apgūstot pavārmākslu. Koncertā būs iespējams dzirdēt, kas tieši no šīm stundām izskanēs Orķestra "Rīga" spēlētajā mūzikā.

Nākamās sarunas par mūziku notiks 5. decembrī, kad mūzikā varēs saklausīt tēlus no Volta Disneja multfilmām. 2019. gada 23. janvārī būs iespēja ieklausīties orķestra instrumentos, kuru skaņās var sadzirdēt dzīvnieku un putnu balsis. Koncertcikls noslēgsies 27. februārī ar koncertu pavasara gaidās, kad Imanta Ziedoņa "Zaļo pasaku" līdzās aktierim Jānim Znotiņam stāstīs latviešu komponistu radītā mūzika.

Jau desmito reizi orķestris "Rīga" jaunākajiem klausītājiem piedāvā četras sarunas par mūziku mācību gada laikā koncertciklā "Nāc, ieklausies orķestrī Rīga!". Koncertcikls notiek kinoteātrī "Splendid Palace". Sarunas vada dziedātājs Daumants Kalniņš. Tās ieteicamas pirmo četru klašu skolēniem un bērniem līdz 10 gadu vecumam.

Koncertcikla "Nāc, ieklausies orķestrī Rīga!" abonementus iespējams iegādāties "Biļešu paradīzes" kasēs un internetā.