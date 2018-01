Tuvojoties gada romantiskākajai dienai, Valentīndienai, orķestris "Rīga" piedāvā koncertu ar solistu Dināras Rudānes un Daumanta Kalniņa piedalīšanos. Šogad izveidota īpaša programma – "Mīmu olimpiskā mīla", portālu "Delfi" informē orķestra pārstāvji.

11. februārī Lielajā ģildē diriģenta Valda Butāna vadībā skanēs gan dziesmas par mīlestību, gan arī par sportu – tā atzīmējot XXIII Ziemas Olimpisko spēļu norisi. Koncertu kuplinās ansamblis "Rīgas pantomīma".

Diriģents Valdis Butāns koncerta programmā tādas dziesmas kā "That's Amore", "Love And Marriage", "Feeling Good" Daumanta Kalniņa sniegumā un "I Will Always Love You", "Cry Me a River", "My Funny Valentine" Dināras Rudānes interpretācijā. Neizpaliks arī abu solistu dueti "Somethin' Stupid" un "You Raise Me Up".

Arī koncerta "Mīmu olimpiskā mīla" pirmajā daļā, kas veltīta sportiskām tēmām, solisti Dināra Rudāne un Daumants Kalniņš apvienosies duetā – skanēs 1987. gadā radītais Fredija Merkūrija hits "Barcelona", kas vispasaules slavu guva pēc 1992. gada Olimpiskajām spēlēm, kur to dziedāja operas dīva Monserata Kavaljē un Fredijs Merkūrijs.

Dziedātājai Dinārai Rudāne, kura sports ir tuva tēma, pirmo reizi būs iespēja atskaņot dziesmu par vienu no saviem mīļākajiem sporta veidiem – hokeju. Tā ir latviešu komponista Jāņa Sildega kompozīcija "Hokejs!", kas skanēs koncerta pirmajā daļā līdzās Daumanta Kalniņa dziedājumam, Džona Viljama "Olimpiskām fanfarām" Orķestra "Rīga" sniegumā un citiem "sportiskiem" mūzikas darbiem, kuros aktīvu līdzdalību ņems ansambļa "Rīgas pantomīma" mīmi, veidojot teatrāli muzikālu kompozīciju par sporta un mīlestības tēmu.

