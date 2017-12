Koncerta programmā iekļautas arī baroka ārijas un instrumentāli opusi, Ziemassvētku korāļi un tradicionālas melodijas. Pie ērģelēm – Diāna Jaunzeme-Portnaja, vijole – Agneses Kanniņas-Liepiņas pārziņā, savukārt kontrabasu spēlēs Jānis Stafeckis.

Koncerta programmā varēs dzirdēt Kamila Sensāna, Franča Šūberta, Vladimira Vavilova skaņdarbus "Ave Maria", izskanēs Georga Frīdriha Hendeļa ārija "Verdi prati" no operas "Alčīna", kā arī viens no slavenākajiem Sezāra Franka darbiem "Panis angelicus" – fragments no viņa 1860. gadā komponētās mesas. Tāpat varēs dzirdēt Ziemassvētku dziesmas "Ak, tu priecīgā", "Es skaistu rozīt' zinu", "Mazais bundzinieks", Franča fon Bībera "Pasludināšanu", kas ir pirmā 16 Bībera kompozīcijām, kuru kopums mūzikas vēsturē atpazīstams kā "Rožukroņa sonātes" un citi skaņdarbi.

Savukārt koncerta noslēgumā skanēs viena no populārākajā Ziemassvētku dziesmām – "Klusa nakts, svēta nakts". Tās izcelsme saistāma ar Austriju – vācu valodā rakstītā teksta autors ir Zalcburgā dzimušais Jozefs Mors, katoļu priesteris un rakstnieks, un pēc viņa lūguma 1818. gadā, neilgi pirms Ziemassvētku vakara, šīs vārsmas mūzikā ietērpis austriešu pedagogs un ērģelnieks Francis Grūbers.