Mazā Eberdīna Vašingtonas štatā mūsdienās iebraucējus, tūristus un savējos uz pilsētas robežas sveic ar vārdiem "Come As You Are". Zinātājiem nav lieki jāskaidro – tā ir viena no populārākajām grupas " Nirvana " dziesmām, bet grupas līderis un radītājs Kurts Kobeins šīs pilsētiņas slimnīcā nāca pasaulē tieši pirms 50 gadiem – 1967. gada 20. februārī.