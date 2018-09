"Carnival Youth" ir viena no veiksmīgākajām jaunās paaudzes grupām Baltijā. Indie rock spēlējošie puiši ar straujiem panākumiem debitēja 2011. gadā, gūstot atpazīstamību gan dzimtenē, gan ārpus tās.

Līdz šim izdoti trīs apvienības studijas albumi, kopš 2014. gada kopumā "Carnival Youth" snieguši vairāk nekā 200 koncertu Latvijā, Baltijas valstīs, Vācijā, Anglijā, Šveicē, Polijā, Čehijā, Slovākijā un citviet Eiropā, kā arī ASV. Koncertā grupa spēlēs materiālu no visiem līdz šim izdotajiem albumiem. Skanēs tādas populāras dziesmas, kā "Brown Eyes and All the Rest", "Akmentiņi" un citas.

Pēc koncerta Padures muižā būs apvienības "Zero Defect" dīdžeju organizēta ballīte.

Padures muiža atrodas Kuldīgas novada Padurē un ir Valsts nozīmes kultūras piemineklis un ir ievērojama ar to, ka ir saglabāti praktiski visi arhitektūras un interjera elementi.

Padures muižā kopš 2015.gada notiek atjaunošanas darbi, kā arī dažādi kultūras un izklaides pasākumi. Muižas restaurācijai un atjaunošanai varat sekot Facebook.com/PaduresMuiza.

Biļetes uz koncertu iepriekšpārdošanā – BezRindas.lv.