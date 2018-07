Trešdien, 18. jūlijā, koncertzālē "Palladium" (Marijas ielā 21, ieeja no Pērses ielas) sāks darboties "Positivus" aproču apmaiņas punkts, kur būs iespējams apmainīt trīs dienu festivāla biļetes, tādējādi atvieglojot rindas un kustību pie festivāla ieejas. Aproces Rīgā būs iespējams apmainīt arī ceturtdien, 19. jūlijā, un piektdien, 20 jūlijā, portālu "Delfi" informē festivāla rīkotāji .

No 18. līdz 20. jūlijam pret aprocēm samainīt varēs tikai festivāla trīs dienu ieejas biļetes, trīs dienu Jauniešu biļetes, kā arī biļetes ieejai Telšu pilsētiņā, ko pret Telšu pilsētiņas aproci samainīs tikai kopā ar trīs dienu festivāla biļeti. Katram biļetes īpašniekam pēc savas aproces jāierodas personīgi.

Check-in darba laiks koncertzālē "Palladium":

Trešdien, 18. jūlijā, no pulksten 13.00 līdz 20.00;

Ceturtdien, 19. jūlijā, no pulksten 13.00 līdz 20.00;

Piektdien, 20. jūlijā, no pulksten 13.00 līdz 18.00.

Lai "Palladium" check-in punktā pret aproci apmainītu trīs dienu jauniešu biļeti, jaunietim jāierodas kopā ar pieaugušo, kam ir derīga trīs dienu biļete, kā arī jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, kas ļautu pārliecināties par jaunieša vecuma atbilstību šīs biļetes veidam. Jaunieša biļetes attiecas uz jauniešiem vecumā no 11 līdz 16 gadiem (ieskaitot).

Tiem, kuri biļetes iegādājušies ar ISIC kartes īpašnieka atlaidi, pie biļešu maiņas jāuzrāda derīga sava ISIC karte.

Vienas dienas biļetes, divu dienu biļetes un VIP biļetes pret festivāla aprocēm būs iespējams apmainīt tikai "Positivus" norises dienās check-in teltīs pie ieejas.

Positivus telšu pilsētiņa un oficiālā autostāvvieta apmeklētājiem tiks atvērta jau no ceturtdienas, 19. jūlija, pulksten 17.00, savukārt "Positivus" festivāla teritorija – no piektdienas, 20. jūlija, pulksten 12.00.

Festivāla galvenie mākslinieki ir "Nick Cave & The Bad Seeds", "The Prodigy" un "Years & Years". Salacgrīvā šogad uzstāsies arī tādi mākslinieki kā Tove Lo, Mura Masa, Lauv, Torres, "The Barr Brothers", Youngr, Jeremy Loops, Marlon Williams, Ivan Dorn, MESA, "Dagamba", Noëp, Confidence Man, Justinas Jarutis, Juris Kaukulis un "Jauno Jāņu orķestris", Vladislavs Nastavševs/"Ezeri", Edavārdi, "Frankie Animal", ansis, "Tehnikums", "The Family Dog", "Autographic", Praga II, "nesen", "Polifauna", "Laika suns", "Regīna", "Sigma", GBDJ un daudzi citi.

Biļetes uz festivālu nopērkamas "Positivus" mājaslapā un "Biļešu servisa" kasēs, kā arī internetā.