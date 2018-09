No 21. līdz 23. septembrim notiek Trešais Starptautiskais Baltijas jūras koru konkurss , kura pusfinālā piedalījās dalībnieki no astoņām valstīm. Pēc pirmās dienas rezultātiem par konkursa Grand Prix 23.septembrī cīnīsies pieci kori. Starp tiem arī Rīgas Doma kora skolas jauktais koris.

Finālā iekļuvis arī jauktais koris "Aidija" no Lietuvas; jauktais koris "Parahyangan Catholic University Choir" no Indonēzijas, meiteņu koris "Elleri Tutarlastekoor" no Igaunijas un sieviešu koris "Aino" no Somijas.

Konkursa fināls un noslēguma koncerts ar grupas "Dagamba" piedalīšanos un apbalvošanas ceremonija no pulksten 11.00 tiek translēta tiešraidē RigaTV24 tiešraidi ar komponistes un diriģentes Lauras Jēkabsones un dziedātāja un vokālā pedagoga Mārtiņa Zvīguļa komentāriem. Ieeja – bez maksas (vietu skaits ierobežots, tāpēc ieejas kartes jāizņem Dzintaru koncertzāles kasē).

Konkursantu sniegumu vērtē starptautiska žūrija ar latviešu komponistu Ēriku Ešenvaldu priekšgalā. Pārējie četri žūrijas locekļi ir godalgotā diriģente, kormūzikas eksperte, pasniedzēja un vokālā pedagoģe Bērnija Šerloka (Bernie Sherlock) no Īrijas; starptautiski zināmais jaunais komponists, diriģents un aktieris Pērts Ūsbergs (Pärt Uusberg) no Igaunijas; daudzpusīgs kordiriģents, semināru un festivālu viesis, godalgots komponists un aranžētājs, pasniedzējs Vaclovs Augustins (Vaclovas Augustinas) no Lietuvas; kā arī kordiriģents, asociētais profesors, festivālu direktors un pieredzējis žūrijas loceklis daudzos koru konkursos Dr. Milans Kolena (Dr. Milan Kolena) no Slovākijas.

Trīs augstāko vērtējumu ieguvušie kori iegūs naudas balvas: Grand Prix jeb 1. vietas ieguvējs saņems īpašo Jūrmalas pilsētas kausu un 3500 eiro Latvijas Valsts Meži Lielo balvu; 2. vieta – 2000 eiro naudas balvu, bet 3. vieta – 1000 eiro. Papildus tiks pasniegta atbalstītāju balvas labākajam diriģentam, labākajai obligātā skaņdarba interpretācijai, kā arī publikas simpātijas balva.