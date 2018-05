Pārdaugavā uzstāsies amerikāņu mūziķis Pīters Broderiks

Pārdaugavā, Torņakalna skolas pagalmā, Torņakalnā ielā 15, šā gada 8. augustā, pēc četru gadu pārtraukuma Rīgā atgriezīsies daudzpusīgais amerikāņu mūziķis un komponists Pīters Broderiks (Peter Broderick), piedāvājot Latvijas klausītājiem jaunā albuma "All Together Again" programmu un jau zināmus skaņdarbus, portālu "Delfi" informē koncerta rīkotāji.