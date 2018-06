Jau nedēļas nogalē Siguldas pilsdrupu estrādē gaidāms grupas "Instrumenti" šīs vasaras lielākais notikums – divi vērienīgi jaunakajam albumam "Atkala" veltīti koncerti. Šā brīža noskaņojumu grupā dalībnieki raksturo kā saskares punktu, jeb, kā saka Reinis Sējāns, "iebraukši savā mīļajā ostiņā". Īsi pirms koncertiem ar grupu videointervijā sarunājas režisors Uģis Olte, kurš veidojis lielu daļu no "Instrumentu" videoklipiem.

"Šis ir brīdis, kad esam novērtējuši to pārklāšanās punktu un grupas rašanās mazo laukumiņu augstāk par savām ambīcijām," saka viens no "Instrumentu" dalībniekiem, kurš visbiežāk redzams pie skaņu pults, Gatis Zaķis.

Būšanu grupā Reinis Sējāns salīdzina ar attiecībām: "No sākuma vis sir tik forsi. Mēs ģērbjamies vienādās drebītēs.... Tas, protams, pāriet.

Ar kaut kādu pieredzi arvien vairāk un vairāk nostiprinās pārliecība, ka mēs katrs esam viens veselums un katrs esam pilnvērtīgs cilvēks ar pilnu galvu visādām idejām, kuras var realizēt tā vai savādāk."

To, ka mūziķi tikai tagad sākuši viens otram pieslīpēties atzīst arī Gatis Zaķis: "Esmu tajā vecumā, kad kategoriskums jau izdziest. Esmu sapratis, ka šī situācija un šī grupa man pašam daudz ko māca par sevi. Tā izraisa reakcijas."

Savukārt Jānis Šipkēvics uzsver, ka visi trīs savā starpā ir daudz atšķirīgāki nekā izskatās. "Manuprāt, lielākās ziepes var sanākt tad, kad cilvēki a priori pieņem, ka iesaistītie visi ir tādi kā esi tu pats. Kad sāc apvainoties, ka otrs nedara tā kā tu būtu darījis, un tevi pārāk sāpina vai aizkaitina kāds cits paņēmiens kā darīt vai domāt."

Savukārt par dziesmu tapšanu un to tēliem Šipkēvics saka: "Metodes, kā rosināt savu fantāziju, ir dažādas. Viena ir dokumentālā – tas nozīmē tiešām fiksēt to, kas ar tevi notiek. Tu it kā runā ar to cilvēku, ko tajā brīdī nevari vai negribi satikt. Otra metode ir tādas kā etīdes, kā vingrinājumi par tēmām, kuras tu gribētu vai tieši otrādi negribētu pieredzēt. Tās ieliec iekšā tādās kā pasaciņās. Taču atsauces vai atslēgas tēli, tie noteikti ir balstīti personīgā pieredzē. Piemēram, "HES un Tu" vai "Visa par daudz" ir iztēles vingrinājums, bet "Tu atvēri mani ar nazīti" ir dokumentāls stāsts. Arī "Lūk, tava dziesma skan" ir dokumentāls, bet "Neviens pa vienam" ir abu metožu kombinācija.

Jau ziņots, ka grupas "Instrumenti" koncerti Siguldas pilsdrupu estrādē notiks 15. un 16. jūnijā.

Siguldas koncertu programmu "Instrumenti" veido, balstoties uz albuma "Atkala" muzikālo materiālu, taču netrūks arī skaņdarbi no pārējiem grupas albumiem, neaizmirstot publikai iemīļotākās dziesmas.

