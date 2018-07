"Positivus" festivāls, kas šogad norisināsies no 20. līdz 22. jūlijam, jau astoto gadu pēc kārtas organizē dažnedažādas aktivitātes Bērnu saliņā. Šogad paredzēta īpaši pārdomāta bērnu aktivitāšu programma, ko veido 14 dažādi projekti, padarot "Positivus" par vienu no visdraudzīgākajiem ģimenes festivāliem Latvijā.

Šogad bērniem un viņu vecākiem katru dienu no pulksten 14.00 līdz 14.30 Zinātkāres centrs "Zinoo" piedāvās izzinošus šovus, bet no pulksten 14.30 līdz 15.30 notiks eksperimentu šovs, kuru vadīs atraktīvais šovmenis Marģers Majors.

Visas trīs festivāla dienas Bērnu salas aktivitātes tiks iesāktas ar iesildīšanos kopā ar Andžeja Grauda bungu skolu. Kopā ar "Kokmaizītēm" bērni meklēs apslēptos dārgumus, zīmēs un izzinās dažādos zīmēšanas stilus ar "Drawies" augļu, dārzeņu un burtu formas krītiņiem, darbosies ar prātu attīstošām galda spēles kopā ar "Brain Games". Pēc aktivitāšu pilnas dienas varēs atpūsties īpaši iekārtotā "TakTil" atelpas stūrītī, un vakari noslēgsies saulrietu laikā ar sirsnīgajām animācijas studijas "Dauka" un "pasakas.net" sarūpētajām animācijas filmiņām, un izdevniecības "Liels un mazs" grāmatiņām.

Bērnu salā būs iespēja atstāt pieskatīšanai bērnus no trīs līdz 12 gadu vecumam. Bērni, kas jaunāki par trīs gadiem, var atrasties Bērnu salā tikai kopā ar vecākiem vai aizbildņiem. Ieejas maksa vienam Bērnu salas apmeklējumam ir 7 eiro, abonements trim dienām – 15 eiro. Ievest bērnu Bērnu salā un no tās izvest var tikai viena un tā pati persona, uzrādot personu apliecinošu dokumentu. Darba laiks: 20. jūlijā no pulksten 12.00 līdz 22.00, 21. jūlijā no pulksten 10.00 līdz 22.00, 22. jūlijā no pulksten 10.00 līdz 22.00.

Festivāla galvenie mākslinieki ir "Nick Cave & The Bad Seeds", "The Prodigy" un "Years & Years". Salacgrīvā šogad uzstāsies arī tādi mākslinieki kā Tove Lo, Mura Masa, Lauv, Torres, "The Barr Brothers", Youngr, Jeremy Loops, Marlon Williams, Ivan Dorn, MESA, "Dagamba", Noëp, Confidence Man, Justinas Jarutis, Juris Kaukulis un "Jauno Jāņu orķestris", Vladislavs Nastavševs/"Ezeri", Edavārdi, "Frankie Animal", ansis, "Tehnikums", "The Family Dog", "Autographic", Praga II, "nesen", "Polifauna", "Laika suns", "Regīna", "Sigma", GBDJ un daudzi citi.

Biļetes uz festivālu nopērkamas "Positivus" mājaslapā un "Biļešu servisa" kasēs, kā arī internetā.