Piektdien, 24. martā, ar grupu "Židrūns", "The Factor" un "Oghre" piedalīšanos klubā "Nabaklab" notiks "Alternative.lv mūzikas balvu" pasniegšanas ceremonija, portālu "Delfi" informē "Alternative.lv" pārstāvji.

Visas aicinātās grupas 2016. gadu pavadījušas izdodot jaunas dziesmas un albumus, kā arī aktīvi koncertējot. Rokgrupa "The Factor" pagājušajā gadā laida klajā albumu "Power Play", kura izdošanu nosvinēja ar koncertu klubā "One One", bet vēlāk devās Eiropas turnejā. Trešo studijas albumu "Židrūns un tas, ko nevar nest" izdeva pieredzējusī un Latvijas alternatīvajā skatuvē labi zināmā grupa "Židrūns", bet salīdzinoši jaunie "Oghre" spilgti debitēja ar singliem "Nulle" un "Pēdējais cēliens" un šobrīd strādā pie jauna albuma, vakara māksliniekus raksturo ceremonijas veidotāji.

Līdz 9. marta vakaram ikvienam bija iespēja īpaši izveidotā platformā balsot par saviem favorītiem piecās nominācijās. Šobrīd rezultāti ir nodoti žūrijai, kurā darbojas ar Latvijas alternatīvo mūziku saistīti profesionāļi, kas sniegs savu vērtējumu un noteiks uzvarētāju. Izņēmums ir kategorijas "Gada labākā uzstāšanās" un "Zelta bumbieris", kurās balvas saņēmēju nosaka tikai tautas balsojums. Ar šī gada nominantiem aicinām iepazīties portālā "Alternative.lv".

Ieejas maksa pasākumā – 5 eiro. Biļetes pieejams vietnē ticketshop.lv.

Portāls "Alternative.lv" darbību uzsāka 2000. gadā, kad, pieaugot Latvijas neatkarīgās mūzikas kustībai, tas kļuva par informatīvu platformu hardcore/punk/ska scēnai. Pēc slēgšanas 2007. gadā, tas ar jaunu sparu atkal atsāka savu darbību 2012. gadā par vienu no ikgadējām tradīcijām uzturot gada balvas.