Dziedātāja Bejonse, grupa " Radiohead " un reperis Kendriks Lamars šogad būs galvenie mākslinieki ASV notiekošajā "Coachella" festivālā, kas ir viens no lielākajiem mūzikas pasākumiem Ziemeļamerikā, paziņojuši organizatori.

Bejonse, kura līdz šim ar solo priekšnesumu festivālā nav uzstājusies, būs galvenā māksliniece abās festivāla norises sestdienās, bet festivāla piektdienas vakaros galvenie mākslinieki būs britu rokgrupas "Radiohead" mūziķi, savukārt svētdienu vakaros uz skatuves kāps repa mākslinieks Kendriks Lamars.

Līdzās galvenajiem māksliniekiem pasākumā koncertēs vēl daudzi citi atzīti un pazīstami mūziķi, tostarp – britu grupa "The xx", kuras trešais albums klajā nāks nākamnedēļ, Jaunzēlandes dziedātāja Lorde, kura šogad plāno klajā laist ilgi gaidīto otro albumu, Treviss Skots, "Future Islands", "Bon Iver", Future, "Empire of the Sun" un citi.

A photo posted by Coachella (@coachella) on Jan 3, 2017 at 10:14am PST

"Coachella" šogad norisināsies 14.–16.aprīlī un 21.–23.aprīlī.

Šī būs trešā reize, kad "Radiohead" ir "Coachella" galvenie mākslinieki, raksta mūzikas žurnāls NME. Pirmā bijusi 2004. gadā, otrā – 2012. gadā.

Bejonse pārsteidza festivāla apmeklētājus 2010. gadā, kad uz skatuves pievienojās sava vīra Jay Z koncertam, savukārt 2014. gadā viņa piedalījās savas māsas Solānža Noulzas priekšnesumā. Savukārt Kendriks Lamars, kurš ir uzaudzis netālu "Coachella" norises vietai esošajā Komptonā, kā mākslinieks viesojies festivālā 2012. gadā, kad uzstājās kopā reperiem Ice Cube, Dr Dre un Snoop Dogg.

Mūzikas un mākslas pavasara festivāls "Coachella Valley Music and Arts Festival", kas notiek kopš 1999. gada, ir kļuvis par vienu no apmeklētākajiem un pelnošākajiem mākslas un mūzikas festivāliem ASV.