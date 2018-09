Īru grupas "The Cranberries" vokālistes un līderes Doloresas O'Riordanas nāves cēlonis ir noslīkšana vannā, izmeklēšanas slēdzienu 6. septembrī paziņojusi raidsabiedrība BBC.

Jau ziņots, ka 90. gados populārās grupas dziedātāja tika atrasta mirusi savā viesnīcas numuriņā Londonā, šā gada 15. janvārī. Dziedātāja bija vien 46 gadus veca.

"O'Riordanas nāve ir traģiska negadījuma rezultāts," teikts izmeklēšanas slēdzienā.

Jau īsi pēc dziedātājas nāves tika apstiprināts, ka nekas neliecina par pašnāvību. Tomēr dziedātāja pirms tam bija lietojusi ievērojamu daudzumu alkohola.

O'Riordana Londonā bija apmetusies, lai piedalītos īsā ierakstu sesijā pirms plānotās "The Cranberries" 2018. gada turnejas.

Dziedātājas draugi medijiem iepriekš sacīja, ka nekas nav liecinājis par tuvojošos nelaimi. O'Riordana dažas stundas pirms nāves sazinājusies ar Denu Veitu, rokmūzikas izdevniecības "Eleven Seven" izpilddirektoru. Tāpat ap trijiem naktī mūziķe bija zvanījusi savai mātei.

O'Riordana tika atrasta mirusi pulksten 9.16 no rīta, viesnīcas numuriņa vannasistabā, vannā zem ūdens.

Dziedātājas bēres notika viņa dzimtajā Limerikā, kur atvadīties no dziedātājas bija ieradušies tūkstošiem cilvēku.

O'Riordanai iepriekš bijušas problēmas ar muguru, kuru dēļ nācās atcelt lielu daļu no 2017. gada Eiropas tūres, raksta "The Telegraph". Savukārt jūlijā "The Cranberries" nāca klajā ar paziņojumu, ka O'Riordanas ārsti likuši atcelt Ziemeļamerikas tūri, jo atveseļošanās "nenotiek tik labi, kā bija cerēts". Tāpat dziedātājai bija ārstēti arī bipolārie traucējumi.

"The Cranberries" slavu iemantoja 90. gados un ir viena no tā laika ikoniskākajām rokgrupām. Starp zināmākajiem grupas skaņdarbiem ir "Zombie" un "Linger".

Grupa izjuka 2003. gadā, bet 2009. gadā no jauna apvienojās. Visā pasaulē pārdoti aptuveni 40 miljoni "The Cranberries" ierakstu.

Grupas iepriekšējais studijas albums "Roses" iznāca 2012. gadā.