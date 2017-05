Foto: Publicitātes foto. "The Shrine of the Ages Choir"

Rīgā Sv.Pētera baznīcā ceturtdien, 25. maijā, plkst.18.00 notiks kormūzikas koncerts "Exsultate/Līksmojiet", kurā divi pazīstami amerikāņu kori sadziedāsies ar Latvijas Mūzikas akadēmijas studentiem, portālu "Delfi" informē koncerta rīkotāji.

Koncerta viesi no ASV ir Ziemeļarizonas Universitātes koris "The Shrine of the Ages Choir" un kaimiņpilsētas Flagstāfas "Master Chorale of Flagstaff". Mājiniekus koncertā pārstāvēs Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Kordiriģentu nodaļas mācību koris.

Koncerta programma ir apjomīga un reizē daudzveidīga – skanēs gan Rietumeiropas garīgās kormūzikas skaistākie skaņdarbi, gan amerikāņu mūsdienu komponistu sacerējumi, gan spiričueli un tautasdziesmas tradicionālajās un arī mūsdienu apdarēs.

Koncerta tituldziesmu "Exsultate/Līksmojiet" sacerējis amerikāņu komponists un kordiriģents Braiens Galante, savukārt garīgās mūzikas plašo hronoloģisko loku ietvers nīderlandieša Jana Pīterszona Svēlinka renesanses izskaņas kormūzikas paraugs no vienas puses un jaunā norvēģu komponista Kima Andrē Arnesena pienesums no otras. Tiks pārstāvēts arī mūsu kaimiņu igauņu devums Veljo Tormisa personā – šodienīgs, bet ar ziļām saknēm tautas pieredzē. Latviešu kormūzika skanēs komponista Ērika Ešenvalda darbos.

Abu amerikāņu koru priekšā stāsies diriģente ar starptautisku slavu Edīte Koplija (Edith A. Copley). JVLMA kori diriģēs Māris Sirmais, kurš koncerta dienā amerikāņu studentu korim vadīs arī meistarklasi ar Ērika Ešenvalda mūziku.

Ieeja koncertā bez maksas.