Tuvojoties brīvdabas pasākumu sezonai, jaunu programmas papildinājumu izziņojis festivāls " Laba daba ", kas šogad Līgatnes "Ratniekos" notiks no 4. līdz 6. augustam. Uz festivāla skatuvēm kāps pašmāju rokmūzikas viens no stūrakmeņiem – grupa "Pērkons", dūdu un bungu spēles meistari "Auļi", kā arī igauņu pankroka veterāni no grupas "Vennaskond", portālu "Delfi" informē festivāla rīkotāji.

Šogad festivālam apritēs devītā gadadiena un kā katru reizi, festivāla programma tiek sabalansēta, piedāvājot klausītājiem gan Latvijas populārākas mūzikas, gan dažādu interesantu žanru spilgtāko pārstāvju uzstāšanos, tradicionāli pievēršot uzmanību folk un pasaules mūzikai.

Festivālā apmeklētājus apdziedās atraktīvās "Suitu sievas" no Alsungas, jaunās kompozīcijas prezentēs "Satellites LV", grupa "StandArt" atskaņos drīzumā iznākošo albumu "Jūras putnu mistērijas" un vienu no retajiem šī vasara koncertiem sniegs "Rīgas modes".

Koru dziedāšanas tradīciju festivālā uzturēs koris "Mūza", festivālu pieskandinās arī starptautisko atzinību guvušie, daudzu konkursu uzvarētāji - koklētāju ansamblis "Balti". Tāpat jaunākos skaņu materiālus prezentēs "Das Sonntags Legion", "Ryga & Kaspar Bindeman", "Rebel Riot", "Pacific K", "Future Folk Orchestra", "Pastakaste", "Sudden Lights", "Zari" un Francijas – Latvijas mūziķu apvienība "The Grand Bay".

Kā īpašu viesi "Laba Daba" piesaka leģendāro Jamaikas mūziķi U-Roy, kurš tiek uzskatīts par reggae dziedāšanas tehnikas "toasting" pamatlicēju.

Festivālā piedalīsies jau pieteiktie "Soviet Soviet" no Itālijas, "TAU" no Vācijas, progresīvā roka kvintets "Tiny Fingers" no Izraēlas, japāņu mūziķis Kenta Hajaši (Kenta Hayashi) un par "Laba daba" tradīciju kļuvusī enerģiskā folkgrupa "Otava E" no Krievijas. Īpaša uzmanība šogad tiek pievērsta Baltijas valstu mūziķiem – jau minētājai grupai "Vennaskond" līdzās Igauniju pārstāvēs indie grupa "Sibyl Vane", savukārt no Lietuvas ieradīsies viena no šobrīd aktuālākajām alternatīvās mūzikas grupām "Solo ansamblis".

Kā ziņots iepriekš, festivālā uzstāsies arī grupas Pienvedēja piedzīvojumi", "Dzelzs vilks", "Ezeri", "Inokentijs Mārpls", "Pirmais kurss", "All Day Long", "Rāva", "Daba san", Elizabete Balčus, Arturs Skutelis un grupa "Tvērumi", "Bezgalībieši", "Baložu pilni pagalmi", "Hipstokrātija", "Riga Reggae", "Oranžās brīvdienas", "Vientuļš, bet neglīts", Nils Īle un "Kanisaifa".

Kā informē rīkotāji, vairāki festivāla mūziķi pagaidām tiek turēti noslēpumā, kā arī vairāki pārsteigumi gaidāmi arī elektroniskās mūzikas un "Ej apskrieties!" "Prieka mājas" skatuvēm. Par radošajām aktivitātēm, atrakcijām, teātra un kino programmu informācija sekos.

Festivāls "Laba Daba" notiks Latvijas Universitātes atpūtas kompleksā "Ratnieki" no 4. līdz 6. augustam. Biļetes pieejamas visās "Biļešu servisa" tirdzniecības vietās un internetā.